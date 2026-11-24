La ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, habla con periodistas en una conferencia de prensa en el Parlamento en Canberra, Australia, el martes 24 de noviembre de 2026. (Mick Tsikas/AAP IMAGE vía AP) AP

El proyecto de ley de Deber Digital de Cuidado exigiría a las grandes tecnológicas que reduzcan de forma proactiva el riesgo de daño antes de que ocurra, según un comunicado del gobierno australiano.

La legislación es similar a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada en 2022, y a la Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido, aprobada un año después.

La propuesta establecería estándares mínimos de seguridad para servicios en línea, incluidos juegos, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial, y les exigiría proteger a los australianos de material y conductas gravemente dañinas, indicó el gobierno.

“No podemos curar la internet, pero esto proporciona algunos estándares básicos de seguridad y señala que, si lo construyes, eres responsable de sus riesgos”, declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, a periodistas en el Parlamento, en Canberra.

Wells anunció el martes que su gobierno laborista de centroizquierda había aceptado enmiendas propuestas por el partido minoritario de los Verdes para lograr que la legislación avance en el Senado, donde ningún partido tiene mayoría.

Los Verdes dicen que el proyecto “recupera el poder” de manos de las corporaciones estadounidenses

El líder de los Verdes, David Shoebridge, confirmó que su partido acordó respaldar el proyecto enmendado.

“Hoy recuperamos el poder de un puñado de corporaciones, en su mayoría de Estados Unidos, propiedad de multimillonarios, y se lo devolvemos a los australianos, que han pagado un precio demasiado alto por sus ganancias”, afirmó Shoebridge en un comunicado.

Es probable que el Senado apruebe el proyecto el miércoles y que la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene mayoría, lo convierta en ley antes de que el Parlamento cierre el año el jueves.

Las enmiendas de los Verdes incluyen elevar las sanciones máximas por infracciones, que pasarían de 109 millones de dólares australianos (72 millones de dólares) a un 5% de los ingresos globales de una empresa tecnológica.

El gobierno del presidente Donald Trump expresó “serias preocupaciones” en una presentación realizada en septiembre ante un comité parlamentario que examinaba el borrador de la ley. Entre las inquietudes de Estados Unidos figuraba la forma en que Australia designaría lo que constituye un “daño previsible”.

Estados Unidos advierte que el proyecto conduciría a la censura de expresiones lícitas

El embajador de Estados Unidos en Australia, David Brat, dijo que transmitió el martes a Wells las objeciones de su gobierno a la legislación enmendada.

“Los ‘daños’ definidos de manera vaga, respaldados por sanciones de hasta el 5% de los ingresos globales, empujarán a las plataformas a censurar expresiones lícitas”, escribió Brat en redes sociales.

“Como el mayor inversor extranjero de Australia, a Estados Unidos le preocupan las regulaciones que imponen cargas de cumplimiento desproporcionadas a las empresas estadounidenses en comparación con sus competidores”, añadió.

Wells dijo sobre su conversación: “Hay puntos de diferencia y los estamos afinando”.

La oposición conservadora del Partido Liberal comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que el proyecto otorga a ministros del gobierno y al organismo nacional de vigilancia de seguridad en línea la facultad de juzgar lo que resulta dañino. Los legisladores opositores se oponen a la legislación.

“Este proyecto socava la seguridad en línea de los australianos y nuestra libertad de expresión”, declaró a periodistas la senadora opositora de alto rango Sarah Henderson.

Las enmiendas de los Verdes también darían a las personas el derecho legal de demandar a empresas de redes sociales en tribunales australianos por daños sufridos en internet.

Esto ocurre después de que el magnate minero australiano Andrew Forrest tuviera que acudir a tribunales estadounidenses para demandar a Meta por la aparición de anuncios fraudulentos en sus plataformas donde se usa su imagen sin permiso. El caso aún no se ha resuelto.

Un juez de Estados Unidos ordenó en octubre que Meta pagara a Nuevo México 25.000 millones de dólares después de que un jurado determinara que la empresa era responsable de engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook, lo que marcó la mayor multa impuesta hasta ahora contra el gigante tecnológico.

El proyecto permitiría que los usuarios de redes sociales descarten los algoritmos

El proyecto australiano también permitiría que los usuarios de redes sociales opten por no recibir contenido enviado por algoritmos y facultaría al organismo australiano de seguridad en línea para retirar aplicaciones y sitios web que fabriquen imágenes de desnudos a partir de imágenes reales de personas.

También exigiría protecciones para los niños contra contenido que promueva trastornos alimentarios, ideas hostiles sobre las mujeres, pornografía, delitos o acrobacias peligrosas, o que cause un grave malestar de salud mental.

Lisa Given, experta en ciencias de la información en la Universidad RMIT de Melbourne, describió el borrador de la legislación como “muy bueno” y, en gran medida, alineado con las leyes europeas.

“Será muy interesante ver qué ocurre ahora a nivel global”, comentó Given. “Siempre he sido de la opinión de que, si los países pueden unirse y sacar adelante legislación similar, colectivamente tenemos una mejor oportunidad de empujar realmente a las grandes tecnológicas a hacer cambios reales en el diseño de sus sistemas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP