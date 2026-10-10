Aún sin confirmarse la causa de muerte de trabajadora de laboratorio ruso de enfermedades graves

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Varias personas en una parada de autobús en Shelekhov, en las afueras de Irkutsk, Rusia, el jueves 8 de octubre de 2026, con el hospital del distrito y el centro médico para el tratamiento de enfermedades infecciosas como fondo. (AP Foto) AP

El organismo citó informes iniciales no confirmados que indican peste neumónica, una enfermedad que se transmite de persona a persona y provoca una forma grave de neumonía, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo.

La OMS, en su primer boletín completo de Noticias sobre brotes de enfermedades desde que se detectó el caso a principios de este mes, pidió que se continúe la investigación.

Según indicó, las autoridades sanitarias rusas habían realizado más de 5.500 pruebas y no encontraron evidencia de microorganismos patógenos peligrosos.

“Se requiere información clínica, epidemiológica y de laboratorio adicional, incluida la confirmación del diagnóstico de la trabajadora de laboratorio fallecida, para aumentar la confianza en la evaluación”, indicó la OMS.

La OMS siguió refiriéndose a “un supuesto segundo caso” que, en explicaciones enviadas por correo electrónico a The Associated Press, anteriormente atribuyó a dos medios sensacionalistas de Reino Unido y Serbia que citaron informes no especificados en Rusia.

Rusia ha negado que exista ese segundo caso.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP