americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aún sin confirmarse la causa de muerte de trabajadora de laboratorio ruso de enfermedades graves

GINEBRA (AP) — La Organización Mundial de la Salud manifestó el sábado que aún no sabe qué causó la muerte de una trabajadora de un laboratorio de Rusia que se centra en la peste y otras enfermedades.

Varias personas en una parada de autobús en Shelekhov, en las afueras de Irkutsk, Rusia, el jueves 8 de octubre de 2026, con el hospital del distrito y el centro médico para el tratamiento de enfermedades infecciosas como fondo. (AP Foto)
Varias personas en una parada de autobús en Shelekhov, en las afueras de Irkutsk, Rusia, el jueves 8 de octubre de 2026, con el hospital del distrito y el centro médico para el tratamiento de enfermedades infecciosas como fondo. (AP Foto) AP

El organismo citó informes iniciales no confirmados que indican peste neumónica, una enfermedad que se transmite de persona a persona y provoca una forma grave de neumonía, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo.

La OMS, en su primer boletín completo de Noticias sobre brotes de enfermedades desde que se detectó el caso a principios de este mes, pidió que se continúe la investigación.

Según indicó, las autoridades sanitarias rusas habían realizado más de 5.500 pruebas y no encontraron evidencia de microorganismos patógenos peligrosos.

“Se requiere información clínica, epidemiológica y de laboratorio adicional, incluida la confirmación del diagnóstico de la trabajadora de laboratorio fallecida, para aumentar la confianza en la evaluación”, indicó la OMS.

La OMS siguió refiriéndose a “un supuesto segundo caso” que, en explicaciones enviadas por correo electrónico a The Associated Press, anteriormente atribuyó a dos medios sensacionalistas de Reino Unido y Serbia que citaron informes no especificados en Rusia.

Rusia ha negado que exista ese segundo caso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter