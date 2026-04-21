Aumentan ventas minoristas en EEUU, pero gasto fue en gran parte a pagar por gasolina

Un repunte de los precios de la gasolina debido a la guerra con Irán se tradujo en un sólido aumento del 1,7% en las ventas minoristas en marzo, tras un incremento revisado del 0,7% en febrero, según el informe del Departamento de Comercio publicado el martes. La cifra marcó el aumento mensual más rápido de las ventas minoristas en más de tres años.

El informe ofrece la primera lectura del gasto que capta los efectos de la guerra con Irán.

Si se excluyen los precios de la gasolina, las ventas minoristas subieron un 0,6%, impulsadas en parte por los reembolsos de impuestos del gobierno y el clima cálido.

En otros rubros, los compradores seguían dispuestos a gastar. Las ventas en los grandes almacenes subieron 4,2%, en tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentaron 2,2%, en los minoristas en línea aumentaron 1% y en las tiendas de electrónica y electrodomésticos subieron 0,9%. El único sector que registró una caída en marzo fue el de minoristas misceláneos, según el informe del Departamento de Comercio.

Esta instantánea ofrece solo una visión parcial del gasto de los consumidores y no incluye rubros como viajes y estancias en hoteles. La única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento más moderado del 0,1%.

El llamado grupo de control —que excluye servicios de comida, autos, materiales de construcción y ventas de gasolineras, y se utiliza para calcular el crecimiento económico— subió un 0,7%. Eso ofreció señal de un gasto amplio por parte de los consumidores, señalaron economistas.

"La cifra de ventas minoristas para marzo fue descomunal", observó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Indicó que el impacto de los aranceles es visible en los mayores gastos en electrónica y electrodomésticos debido a los precios más altos. El aumento en restaurantes fue mínimo, posible reflejo de que la gente está destinando más de su presupuesto a la gasolina.

“En general, el consumidor estadounidense sigue saludable”, declaró Long en un informe. “El ingreso extra de los reembolsos de impuestos está ayudando a muchos hogares a sobrellevar este shock petrolero, pero ese dinero adicional no durará para siempre”.

La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero y ha cerrado el estrecho de Ormuz, cortando una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

A finales del mes pasado, los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de 4 dólares por galón por primera vez desde 2022.

Los economistas habían creído que un aumento inusualmente grande en los reembolsos de impuestos impulsaría el gasto al inicio del año. Pero el alza de los precios de la gasolina está mermando ese ingreso. Y la guerra con Irán también está debilitando el ánimo de los compradores. La confianza del consumidor se desplomó a un mínimo histórico en abril, según una encuesta publicada a principios de este mes por la Universidad de Michigan, en gran medida por la guerra con Irán y la preocupación por precios más altos de la gasolina.

Los compradores no solo lo sienten en la bomba, sino que también están empezando a ver costos imprevistos en todas partes, incluso cuando viajan, como tarifas más altas por equipaje. También es probable que vean cómo los precios más altos de distintos productos se propagan a través de la cadena de suministro, a medida que las empresas comienzan a trasladar a los compradores los mayores costos de transporte, dijeron analistas.

El salto en los precios de la gasolina provocó un fuerte repunte de la inflación el mes pasado, creando grandes desafíos para la Reserva Federal y aumentando obstáculos políticos ya significativos para la Casa Blanca.

Los precios al consumidor subieron un 3,3% en marzo frente a un año antes. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,9% en marzo con respecto a febrero, el mayor incremento de este tipo en casi cuatro años.

Incluso antes de la guerra, los compradores ya se mostraban cautelosos. Pero Bryan Eshelman, líder de ventas minoristas en las Américas y socio y director general en la consultora AlixPartners, señaló que sus clientes ven que sus consumidores ahora se están conteniendo aún más.

“Particularmente en la economía de bajos ingresos, la gente está pasando de los deseos a las necesidades”, apuntó.

R.J. Hottovy, jefe de investigación analítica en Placer.ai, señaló que durante siete semanas consecutivas, el tráfico en minoristas no discrecionales, como las tiendas de comestibles, superó al de los comercios discrecionales. Esa tendencia se revirtió la semana del 6 de abril, ayudada por los reembolsos de impuestos y el gasto vinculado a las vacaciones de primavera y la Pascua.

Pero, una vez que los datos dejen atrás las tendencias de Pascua, las visitas futuras dependerán en gran medida del ánimo del consumidor respecto de condiciones macroeconómicas más amplias y los precios de la gasolina, indicó Hottovy. La firma rastrea los movimientos de las personas a partir del uso de teléfonos celulares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP