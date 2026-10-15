Aumentan levemente solicitudes de asistencia pública por desempleo en EEUU

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Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 10 de octubre subieron en 1.000, hasta 199.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. El promedio de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad de una semana a otra, aumentó en 250, hasta 198.500.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer señales sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en un nivel históricamente bajo, por debajo de 220.000.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana previa, que terminó el 3 de octubre, bajó en 4.000, hasta 1,71 millones, una cifra también históricamente saludable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP