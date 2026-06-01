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Audiencia en juicio a acusado de matar a Charlie Kirk será pública, decide juez

PROVO, Utah, EE.UU. (AP) — Los periodistas y el público podrán asistir a una próxima audiencia del hombre acusado de matar al activista derechista Charlie Kirk, después de que un juez de Utah rechazara el lunes una solicitud de la defensa para restringir el acceso.

Tyler Robinson (izq) acusado de matar a Charlie Kirk, en el tribunal en Provo, Utah, el 19 de mayo del 2026. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via AP, Pool)
Tyler Robinson (izq) acusado de matar a Charlie Kirk, en el tribunal en Provo, Utah, el 19 de mayo del 2026. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via AP, Pool) AP

La defensa de Tyler Robinson había pedido al juez Tony Graf que cerrara partes de la audiencia preliminar del 6 al 10 de julio, cuando los fiscales deben demostrar que cuentan con pruebas suficientes para justificar un juicio. Será la presentación de pruebas más significativa hasta la fecha en un caso que, hasta ahora, se ha centrado en asuntos de acceso de los medios.

Los abogados de Robinson han intentado protegerse de la cobertura mediática que, según afirman, a veces presenta de forma errónea a su cliente, ya que el caso ha atraído una enorme atención pública. El joven de 23 años, del suroeste de Utah, está acusado de asesinato con agravantes por el asesinato de Kirk el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte si Robinson es declarado culpable. Aún no ha presentado una declaración.

Los fiscales sostuvieron que la audiencia preliminar debe permanecer abierta, pero coincidieron con la defensa en que se debe restringir la posibilidad de ver o copiar algunas pruebas documentales que podrían utilizarse en un futuro juicio. Planean presentar análisis forenses, video de vigilancia, grabaciones de declaraciones de testigos, hallazgos de la autopsia y supuestos mensajes de Robinson en los que admite el delito.

Las autoridades han dicho que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk, en el casquillo del cartucho disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla usada para envolver el rifle. Los fiscales también han señalado que Robinson dejó una nota para su pareja sentimental que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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