Aturdidos por sus derrotas en las legislativas, los republicanos buscan averiguar qué salió mal

ARCHIVO – El representante republicano de Carolina del Norte, Richard Hudson, habla en la convención republicana, el 10 de septiembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

“En realidad fue la gente que salió a enviar un mensaje”, dijo Hudson, presidente del brazo de campaña republicano en la Cámara de Representantes, en una breve entrevista. “Ellos, con toda razón, sentían que la gasolina estaba demasiado cara, que las cosas estaban demasiado caras”.

“El error que cometimos los republicanos”, añadió, “es que no les transmitimos que eso nos importaba y que ellos nos importaban”.

De vuelta en Washington esta semana por primera vez desde las contundentes derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato, los republicanos se encontraban en una especie de aturdimiento. Aunque reconocían la magnitud de su revés, había poco apetito por una ruptura total con el presidente Donald Trump.

En su lugar, se reunieron a puerta cerrada para hablar de lo que salió mal. Y examinaron el calendario para determinar cómo impulsar la mayor parte posible de su agenda antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.

Hubo una frustración generalizada porque los republicanos, que apenas dos años antes habían obtenido el control total de la Casa Blanca y el Congreso, habían perdido el contacto con los votantes.

“Cuando recortas el gasto en atención médica rural, cuando abandonas a los provida, cuando abandonas a los pobres, cuando abandonas a los necesitados, cuando abandonas a la gente trabajadora, te van a patear el trasero”, afirmó el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, quien intentó sin éxito retrasar las elecciones de la cúpula de su partido en el Senado. “Y te lo vas a merecer”.

“Fracasamos colectivamente”, sostuvo la representante republicana de Colorado, Lauren Boebert, quien va detrás de su rival demócrata en un distrito que los republicanos ganaron por más de 18 puntos porcentuales en 2024.

“Está muy claro”, señaló. “El pueblo estadounidense nos hizo saber que hemos fracasado en esta experiencia de gobierno de este Congreso”.

La ira es intensa, en parte por las predicciones optimistas de los principales republicanos antes de la elección. La representante republicana de Carolina del Norte, Virginia Foxx, quien también va detrás de una rival demócrata, dijo que la gente no dejaba de decirle que no podía perder. Pero ella sabía lo contrario.

“No pude lograr que nadie me escuchara”, señaló. “La gente simplemente no pensaba que pudiera pasar, pero nosotros sabíamos que sí”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pasó el tramo final de la campaña rechazando los históricos vientos en contra que a menudo afectan al partido de un presidente durante unas elecciones de mitad de mandato. Recorrió el país insistiendo en que las encuestas estaban equivocadas y que los republicanos conservarían su mayoría, aun cuando algunos titulares del cargo se mostraban escépticos.

De regreso en el Capitolio esta semana, Johnson dijo que los votantes tomaron la “decisión equivocada” cuando los demócratas se apoderaron de más de 40 escaños que estaban en manos republicanas. Eso pone a los demócratas en camino de tener la mayoría más sólida desde los primeros años de la presidencia de Barack Obama.

La Cámara y el Senado adoptan enfoques diferentes

Los republicanos, mientras tanto, evalúan cómo proceder, equilibrando llamados a la moderación frente a un impulso por posturas de línea dura que podrían reactivar a la base del partido. Cada cámara tomó rumbos distintos, anticipando las divisiones que podrían venir.

En la Cámara, los republicanos que permanecerán en Washington el próximo año representan, en gran medida, distritos firmemente conservadores donde Trump sigue siendo popular. Su decisión de elegir al representante de Ohio, Jim Jordan, como su próximo líder reflejó una postura combativa.

Jordan es cofundador del conservador House Freedom Caucus, actualmente preside el Comité Judicial y anteriormente administró el Comité de Supervisión. Desde esos cargos, ha librado intensas batallas contra los demócratas y se ha convertido en un aliado clave de Trump.

“La manera en que Jim pelea dice mucho sobre dónde está esta conferencia”, manifestó el representante republicano de Florida Brian Mast.

En el Senado, el deseo de confrontación fue menos intenso.

La pregunta para los senadores republicanos no era tanto si se mantendrían con John Thune, de Dakota del Sur, como su líder, sino cuándo tomarían esa decisión. Hawley y un pequeño grupo de conservadores pasaron horas reunidos con republicanos en la Antigua Cámara del Senado, argumentando a favor de retrasar las elecciones de la cúpula para permitir que el partido considerara candidatos alternativos.

Pero el problema era que nadie se presentaría para ofrecerse como alternativa a Thune, quien en ocasiones ha enfrentado críticas de Trump por negarse a abandonar las reglas del Senado para facilitar la aprobación de leyes conservadoras.

“Es un mal trabajo”, dijo Hawley.

Tras horas de deliberación, los republicanos finalmente respaldaron a Thune sin siquiera una votación a viva voz.

“Vamos a dejar que nuestro líder sea el líder”, declaró el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, quien también fue elegido para encabezar el esfuerzo del partido por recuperar escaños en la elección de 2028.

El Partido Republicano se une para proteger a Hegseth

Quizá la mayor pregunta para los republicanos de cara al futuro sea cómo manejar su relación con Trump, cuyas políticas sobre comercio y la guerra en Irán contribuyeron a sus derrotas. Está en los últimos dos años de su segundo mandato, y los reveses electorales han planteado preguntas contundentes sobre la durabilidad de su movimiento Make America Great Again (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”).

Pero no hubo prisa por distanciarse del presidente, ya que los republicanos de la Cámara, incluso aquellos que han sido críticos de su administración, bloquearon abrumadoramente un intento de someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Solo el representante de Kentucky, Thomas Massie, quien encabezó el impulso junto con los demócratas, rompió filas.

“Lo que descubrí esta noche es que todavía no se han liberado del hechizo de Donald Trump”, dijo Massie después de la votación. “Él todavía controla esta conferencia”.

Cuando se le preguntó si la elección fue un referéndum sobre Trump, Thune dijo que los resultados se debieron a “una combinación de cosas”, negándose a culpar directamente al presidente por contribuir a los problemas del partido.

Señales de la influencia de Trump

Pero hubo señales de que la influencia del mandatario tenía límites.

Pocos repitieron el argumento que presentó en una publicación en redes sociales esta semana, según el cual hubo problemas con la elección. Al admitir que hubo una contienda reñida por el Senado en Mississippi, la senadora republicana Cindy Hyde-Smith dijo que “respetaría la decisión” de los votantes.

Varios republicanos, entre ellos, los senadores Joni Ernst, de Iowa, Tim Scott, de Carolina del Sur y John Cornyn, de Texas, y el representante Mike Lawler, de Nueva York, publicaron fotos de los demócratas que los sucederán o que pronto representarán a sus estados, evocando una época anterior de unidad posterior a las elecciones.

El representante de Kentucky, James Comer, rechazó las advertencias de la Casa Blanca a los demócratas del Congreso de que las investigaciones previstas sobre el gobierno de Trump podrían equivaler a una “criminalidad descarada”. Comer, quien supervisó amplias investigaciones del presidente demócrata Joe Biden y su familia como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, dijo que los legisladores tienen un papel en la exigencia de rendir cuentas a cualquier Casa Blanca.

“Independientemente de quién esté en la Casa Blanca, siempre habrá un fuerte deseo de que el Comité de Supervisión sea un control y contrapeso sobre el poder ejecutivo, independientemente del escenario político”, afirmó Comer.

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El periodista de The Associated Press Kevin Freking contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP