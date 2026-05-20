Atléticos doblegan 14-6 a Angelinos, con 5 impulsadas por Nick Kurtz y jonrones de Gelof y Rooker

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Nick Kurtz (16), de los Atléticos, festeja en la cueva luego de anotar en el juego del martes 19 de mayo de 2026, ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/William Liang) AP

Los Atléticos anotaron 12 de sus carreras con dos outs.

Kurtz, el vigente Novato del Año de la Liga Americana, encendió un tercer inning de seis carreras con un sencillo impulsor y conectó otro hit corto que empujó un par en el sexto. Añadió un doble de dos carreras en un octavo de cuatro anotaciones.

El relevista Justin Sterner (2-3) salió de un atolladero con corredores en primera y tercera y dos outs en el cuarto inning. Se acreditó la victoria para los Atléticos, líderes del Oeste de la Liga Americana, que cortaron una racha de tres derrotas.

Mike Trout conectó su 12º jonrón de la temporada, un batazo solitario, y terminó con dos carreras impulsadas por los colistas Angelinos, que han perdido 22 de 28 juegos desde un inicio de 11-10.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers (1-5), permitió ocho carreras y ocho hits en 5 2/3 innings. El zurdo retiró a siete bateadores consecutivos para abrir el juego, cinco por ponche, antes de que Jeff McNeil y Darrell Hernaiz pegaran sencillos en el tercero.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP