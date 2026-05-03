americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Atlético Tucumán da el golpe ante River Plate en el Monumental

BUENOS AIRES (AP) — Una formación mixta de River Plate sufrió un duro revés frente a Atlético Tucumán el domingo en el estadio Monumental, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura del fútbol argentino.

El “Millonario”, ya clasificado a los playoffs como segundo en la Zona B, cayó 1-0 frente al “Decano”, uno de los equipos de peor campaña en el certamen, y fue despedido con una sonora silbatina por su hinchada.

En tanto, Racing Club y Huracán igualaron 0-0 en Avellaneda, un resultado que catapultó a ambos a la etapa de playoffs. Barracas Central, Tigre y Sarmiento, que habían llegado a la última fecha con posibilidades de clasificación, quedaron fuera.

Atlético Tucumán, amenazado por el descenso en la tabla anual y con una racha negativa de 13 derrotas consecutivas como visitante, dio la sorpresa al derrotar a River a domicilio con un gol de Renzo Tesuri, a los 18 minutos.

“¿Qué me pareció la actuación del equipo? Malísima”, sintetizó el entrenador Eduardo Coudet en conferencia de prensa.

El “Millonario” llegó al duelo con el equipo tucumano en alza, al menos en lo que hace a resultados: tras una dolorosa derrota 1-0 en casa frente a Boca Juniors dos semanas atrás, había conseguido enhebrar dos victorias al hilo, frente a Aldosivi por el torneo local y ante Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana.

Con la clasificación a playoffs ya en el bolsillo desde hace algunas fechas y el inminente viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo el jueves, el “Chacho” Coudet decidió preservar a varios de los habituales titulares.

Pero apenas si hubo un par de buenas noticias para River: los regresos de Maxi Meza y del colombiano Juanfer Quintero tras sendas lesiones.

Atlético Tucumán realizó un planteo inteligente. Compacto y disciplinado, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, que no figuró dentro de los ocho mejores de su zona, supo cerrarle los caminos a un River con poco volumen de juego e ineficaz a la hora de acertar en el arco de su oponente.

Tesuri festejó tras un buen desborde del uruguayo Franco Nicola –desairó al experimentado Germán Pezzella- y la involuntaria asistencia de Maxi Villa.

Con la ventaja, el “Decano” se cerró aún más. River tuvo una mejoría con el ingreso de dos jóvenes, el ecuatoriano Kendry Páez y Lautaro Pereyra, este último en su tercera participación en primera. Un cabezazo en el travesaño del también ingresado Maxi Salas fue la situación más clara para igualar un partido que finalmente decantó en favor del visitante.

“Fue un muy mal partido, no supimos encontrarle la vuelta, hay que mejorar”, declaró el referente “millonario” Pezzella.

El equipo de Coudet salió a jugar con la certeza de que su puesto de escolta de Independiente Rivadavia no corría riesgos, gracias a resultados en otras canchas.

Más temprano en la jornada, Argentinos Juniors, a la postre tercero, había caído 2-0 ante Gimnasia y Esgrima en La Plata, y Rosario Central no había conseguido pasar de un empate 1-1 como local ante Tigre, con lo que terminó en el cuarto escalón.

Ahora River espera por la confirmación de su rival en octavos, San Lorenzo o Defensa y Justicia, que desplazará al “Ciclón” del séptimo puesto de la Zona A si vence por dos o más goles a Gimnasia de Mendoza el lunes.

El “Millonario” oficiará de local al menos hasta un eventual partido de cuartos.

Para la Zona B se trató de un “súper domingo”, con cinco equipos aspirando a adueñarse de los dos pasaportes a playoffs todavía en juego.

Barracas Central, que había caído 2-1 como local ante Banfield el sábado, finalmente quedó eliminado.

Racing desplazó al “Guapo” del octavo lugar con el sufrido punto que rescató en casa ante Huracán, que también clasificó.

Como ni Tigre ni Sarmiento –fue goleado 4-0 en Córdoba por Belgrano- triunfaron, el equipo de Gustavo Costas sigue con vida. Pero igualmente los hinchas de la “Academia” cantaron en contra de la dirigencia y silbaron a los jugadores.

“Estamos adentro por resultados de otros equipos y esto no tiene que ser así porque somos un equipo grande”, admitió el arquero Facundo Cambeses.

En otro cotejo, Aldosivi e Independiente Rivadavia igualaron 1-1 en Mar del Plata.

La fase regular se cerrará el lunes con tres partidos por la Zona A. Además del encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield recibirá a Newell ’s Old Boys e Instituto visitará a Estudiantes en Río Cuarto.

Tanto Defensa como Instituto conservan chances de bajar a Unión de Santa Fe –que el sábado igualó 1-1 con Talleres- de puestos de playoffs, mientras que Vélez necesita vencer a Newell’s por siete goles para desplazar a Boca Juniors del puesto de escolta de Estudiantes de La Plata.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter