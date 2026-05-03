Atlético Tucumán da el golpe ante River Plate en el Monumental

El “Millonario”, ya clasificado a los playoffs como segundo en la Zona B, cayó 1-0 frente al “Decano”, uno de los equipos de peor campaña en el certamen, y fue despedido con una sonora silbatina por su hinchada.

En tanto, Racing Club y Huracán igualaron 0-0 en Avellaneda, un resultado que catapultó a ambos a la etapa de playoffs. Barracas Central, Tigre y Sarmiento, que habían llegado a la última fecha con posibilidades de clasificación, quedaron fuera.

Atlético Tucumán, amenazado por el descenso en la tabla anual y con una racha negativa de 13 derrotas consecutivas como visitante, dio la sorpresa al derrotar a River a domicilio con un gol de Renzo Tesuri, a los 18 minutos.

“¿Qué me pareció la actuación del equipo? Malísima”, sintetizó el entrenador Eduardo Coudet en conferencia de prensa.

El “Millonario” llegó al duelo con el equipo tucumano en alza, al menos en lo que hace a resultados: tras una dolorosa derrota 1-0 en casa frente a Boca Juniors dos semanas atrás, había conseguido enhebrar dos victorias al hilo, frente a Aldosivi por el torneo local y ante Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana.

Con la clasificación a playoffs ya en el bolsillo desde hace algunas fechas y el inminente viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo el jueves, el “Chacho” Coudet decidió preservar a varios de los habituales titulares.

Pero apenas si hubo un par de buenas noticias para River: los regresos de Maxi Meza y del colombiano Juanfer Quintero tras sendas lesiones.

Atlético Tucumán realizó un planteo inteligente. Compacto y disciplinado, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, que no figuró dentro de los ocho mejores de su zona, supo cerrarle los caminos a un River con poco volumen de juego e ineficaz a la hora de acertar en el arco de su oponente.

Tesuri festejó tras un buen desborde del uruguayo Franco Nicola –desairó al experimentado Germán Pezzella- y la involuntaria asistencia de Maxi Villa.

Con la ventaja, el “Decano” se cerró aún más. River tuvo una mejoría con el ingreso de dos jóvenes, el ecuatoriano Kendry Páez y Lautaro Pereyra, este último en su tercera participación en primera. Un cabezazo en el travesaño del también ingresado Maxi Salas fue la situación más clara para igualar un partido que finalmente decantó en favor del visitante.

“Fue un muy mal partido, no supimos encontrarle la vuelta, hay que mejorar”, declaró el referente “millonario” Pezzella.

El equipo de Coudet salió a jugar con la certeza de que su puesto de escolta de Independiente Rivadavia no corría riesgos, gracias a resultados en otras canchas.

Más temprano en la jornada, Argentinos Juniors, a la postre tercero, había caído 2-0 ante Gimnasia y Esgrima en La Plata, y Rosario Central no había conseguido pasar de un empate 1-1 como local ante Tigre, con lo que terminó en el cuarto escalón.

Ahora River espera por la confirmación de su rival en octavos, San Lorenzo o Defensa y Justicia, que desplazará al “Ciclón” del séptimo puesto de la Zona A si vence por dos o más goles a Gimnasia de Mendoza el lunes.

El “Millonario” oficiará de local al menos hasta un eventual partido de cuartos.

Para la Zona B se trató de un “súper domingo”, con cinco equipos aspirando a adueñarse de los dos pasaportes a playoffs todavía en juego.

Barracas Central, que había caído 2-1 como local ante Banfield el sábado, finalmente quedó eliminado.

Racing desplazó al “Guapo” del octavo lugar con el sufrido punto que rescató en casa ante Huracán, que también clasificó.

Como ni Tigre ni Sarmiento –fue goleado 4-0 en Córdoba por Belgrano- triunfaron, el equipo de Gustavo Costas sigue con vida. Pero igualmente los hinchas de la “Academia” cantaron en contra de la dirigencia y silbaron a los jugadores.

“Estamos adentro por resultados de otros equipos y esto no tiene que ser así porque somos un equipo grande”, admitió el arquero Facundo Cambeses.

En otro cotejo, Aldosivi e Independiente Rivadavia igualaron 1-1 en Mar del Plata.

La fase regular se cerrará el lunes con tres partidos por la Zona A. Además del encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield recibirá a Newell ’s Old Boys e Instituto visitará a Estudiantes en Río Cuarto.

Tanto Defensa como Instituto conservan chances de bajar a Unión de Santa Fe –que el sábado igualó 1-1 con Talleres- de puestos de playoffs, mientras que Vélez necesita vencer a Newell’s por siete goles para desplazar a Boca Juniors del puesto de escolta de Estudiantes de La Plata.

FUENTE: AP