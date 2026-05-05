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Athletic Bilbao contrata a Edin Terzić como técnico por las próximas 2 temporadas

BILBAO, España (AP) — El Athletic Bilbao contrató al técnico alemán Edin Terzić para las próximas dos temporadas.

ARCHIVO - Edin Terzic, técnico del Borussia Dortmund, aplaude al término de la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el 1 de junio de 2024, en Londres. Real Madrid ganó 2-0. (AP Foto/Kin Cheung)
ARCHIVO - Edin Terzic, técnico del Borussia Dortmund, aplaude al término de la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el 1 de junio de 2024, en Londres. Real Madrid ganó 2-0. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El club informó el martes que Terzić “será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos muy importantes e ilusionantes”.

Terzić, de 43 años, dirigió al Borussia Dortmund en dos etapas, con el que ganó la Copa de Alemania en 2021 y terminó segundo detrás del Bayern Múnich en una reñida lucha por el título de la Bundesliga en 2023.

También llevó al Dortmund a la final de la Liga de Campeones en 2024, cuando perdió ante el Real Madrid.

Terzić trabajó anteriormente en la academia juvenil del Dortmund y fue entrenador asistente en el West Ham de Inglaterra y en el Besiktas de Turquía. Dejó el Dortmund al final de la temporada 2023-24.

Reemplazará a Ernesto Valverde, quien dejará el Athletic al final de la temporada. Valverde es el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del club del País Vasco.

El Athletic marcha actualmente octavo en La Liga, con cuatro jornadas por disputarse. Aún pelea por un puesto en competiciones europeas.

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