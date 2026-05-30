Ataques ucranianos alcanzan instalaciones petroleras rusas

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Foto tomada de video del canal de Telegram del gobernador Veniamin Kondratyev, que muestra a Kondratyev, segundo desde la derecha, inspeccionando los daños a la refinería de Tuapse, Rusia, el 29 de abril del 2026. (Canal de Telegram del gobernador Veniamin Kondratyev via AP) AP

Las autoridades de la región rusa de Rostov indicaron que la caída de restos de drones desató un incendio que dañó un depósito de petróleo y un buque cisterna en el puerto de Taganrog, mientras que funcionarios de la vecina región de Krasnodar informaron que, por la misma razón, se declaró un incendio en un depósito de petróleo en Armavir.

“Otra instalación de la industria petrolera de Rusia ha sido alcanzada — Armavir”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X sobre el ataque en la región de Krasnodar, señalando que Armavir está “a 500 kilómetros de nuestra frontera estatal”.

“Con justicia, estamos devolviendo la guerra al lugar de donde vino”, escribió.

Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque de medio y largo alcance, desplegando tecnología de drones y misiles que ha desarrollado en el país para combatir la invasión rusa. Los ataques contra activos petroleros rusos, que desempeñan un papel clave en la financiación de la invasión, se han convertido en hechos casi diarios.

Por su parte, Rusia ha utilizado misiles balísticos de largo alcance para dañar la red eléctrica de Ucrania y castigar ciudades. La capital ucraniana se prepara para nuevos bombardeos después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtiera a principios de esta semana sobre “ataques sistémicos” contra Kiev.

Zelenskyy dijo el jueves que está siendo “muy persistente” al presionar a Estados Unidos para que proporcione más misiles de defensa aérea Patriot para defenderse de los devastadores ataques rusos con misiles balísticos.

Los ataques contra la infraestructura petrolera rusa se produjeron un día después de que un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, se desviara y golpeara un edificio de apartamentos en Rumania, hiriendo a dos personas en ese país miembro de la OTAN. La incursión aumentó las preocupaciones de que la guerra pudiera involucrar a la alianza y provocó una enérgica condena en toda Europa. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP