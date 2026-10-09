Ataques rusos matan a dos en Ucrania mientras Kiev lucha por frenar la escalada

En la imagen, varios vehículos dañados por un ataque ruso a un vecindario residencial en Zaporiyia, Ucrania, el 9 de octubre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

Un hombre falleció y cinco personas sufrieron heridas en una ofensiva del Kremlin en la región ucraniana de Zaporiyia el viernes por la mañana, dijo Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional. Los ataques alcanzaron zonas residenciales, agregó apuntando que entre los lesionados había un menor.

Otro hombre perdió la vida en Ivano-Frankivsk, en el oeste del país, de acuerdo con la jefa de la administración militar de la provincia, Svitlana Onyshchuk.

Rusia también atacó instalaciones de almacenamiento en el distrito de Bucha, en la región de Kiev, el viernes, e hirió a tres personas, explicó el Ministerio del Interior en Telegram. Los rescatistas buscaban allí a una mujer que podría seguir bajo los escombros.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de cuatros años y medio después de la invasión a gran escala lanzada por Moscú.

Por otra parte, un ataque ucraniano contra la región oriental rusa de Bélgorod causó dos muertos el viernes, según el centro regional de emergencias. El gobernador de la provincia, Alexander Shuvayev, afirmó que 12 personas resultaron heridas en ataques ucranianos.

En los últimos tres días, la ofensiva rusa mató a decenas de civiles en toda Ucrania con una combinación de misiles balísticos y drones a reacción. Una bomba guiada rusa explotó el jueves junto a autobuses públicos llenos de pasajeros en el este del país y se cobró la vida de 30 personas.

En la víspera, un operativo con misiles causó la muerte de 22 personas, entre las que había cinco menores, en Pryluky, una localidad del norte.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha advertido que Moscú podría intensificar los ataques diarios a medida que se acerque el invierno, lo que aumenta la presión sobre su país mientras se prepara para esa estación y golpea la infraestructura que mantiene a flote su economía castigada por la guerra. Entre los objetivos más recientes del Kremlin había sistemas energéticos, industrias clave, ferrocarriles, oficinas de correos, centros comerciales, redes de telecomunicaciones, gasolineras y exportaciones de grano.

Zelenskyy pidió el jueves más apoyo en materia de defensa a los países de la OTAN.

“Es importante que el apoyo en palabras tome forma concreta en nuevos paquetes para la defensa de Ucrania", escribió el mandatario en una publicación en internet. "El suministro de capacidades antibalísticas, la munición para nuestros aviones de combate y las inversiones en interceptores, todo esto ayuda directamente a salvar vidas cada día”.

Sin munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, Ucrania no puede detener las armas balísticas rusas. Está acelerando el desarrollo de una nueva generación de interceptores lo suficientemente rápida como para alcanzar los aviones no tripulados a reacción de Moscú, que vuelan a gran altura.

Ucrania apunta a centros de datos rusos

Mientras, un ataque con drones ucranianos dañó un centro de datos perteneciente al gigante tecnológico ruso Yandex, según confirmó la empresa. Varios módulos del centro, ubicado en la región rusa de Kaluga, quedaron “completamente inutilizados”, agregó.

Es la segunda vez en dos días que la empresa es el blanco de un ataque, luego de uno con drones que dejó fuera de servicio un centro de datos en la región occidental de Riazán en la víspera.

El gobernador de Kaluga, Vladislav Shapsha, dijo el viernes que nueve personas resultaron heridas por ataques con drones en la región.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Tver, Vitaly Korolyov, señaló que un dron ucraniano provocó un incendio en una fábrica en Redkino. No se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas aéreas derribaron 505 drones ucranianos desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes.

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Davies informó desde Manchester, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP