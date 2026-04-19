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Ataques rusos matan al menos a 2 personas mientras Ucrania ataca una fábrica rusa de drones

KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques rusos mataron al menos a dos personas en Ucrania, dijeron funcionarios el domingo, mientras el ejército ucraniano atacó una fábrica de drones en el suroeste de Rusia.

Gente de pie ante una iglesia baptista dañada por una bomba guiada en Zaporiyia, Ucrania, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)
Gente de pie ante una iglesia baptista dañada por una bomba guiada en Zaporiyia, Ucrania, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

Un adolescente de 16 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque “masivo” nocturno con drones contra Chernígov, en el norte de Ucrania, según el jefe de la administración militar de la ciudad.

Los rescatistas encontraron el cuerpo del menor cuando retiraban escombros, informó Dmytro Bryzhynskyi en Telegram el domingo por la mañana. El ataque con drones también hirió a tres mujeres y a un hombre, indicó, y varias viviendas se incendiaron.

Drones rusos también atacaron la ciudad sureña de Jersón el domingo por la mañana, según reportaron las autoridades locales.

Un hombre murió a causa de sus heridas después de que un dron impactara contra una furgoneta que circulaba por el centro de la ciudad, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional. Un segundo hombre fue hospitalizado con lesiones por la explosión, señalaron las autoridades regionales.

Rusia lanzó 236 drones contra territorio ucraniano durante la noche hasta el domingo, informó la fuerza aérea de Ucrania. De ellos, 203 fueron derribados, mientras que 32 alcanzaron objetivos en 18 ubicaciones distintas, indicó.

Ucrania dice que atacó una fábrica rusa de drones

Mientras tanto, Ucrania atacó una fábrica de drones en la ciudad de Taganrog, informó el Estado Mayor General ucraniano. El sitio se encuentra en el suroeste de Rusia, unos 55 kilómetros (35 millas) al este de territorio oriental ucraniano ocupado por Rusia.

Según el ejército, drones ucranianos provocaron un incendio en la fábrica Atlant Aero, que diseña y produce drones de ataque y de reconocimiento, así como componentes para vehículos aéreos no tripulados más potentes que pueden transportar bombas guiadas de hasta 250 kilogramos (550 libras).

Tres personas resultaron heridas en un bombardeo nocturno contra infraestructura comercial en Taganrog, según el gobernador regional ruso, Yuri Slyusar. No precisó qué instalación fue alcanzada, pero informó de incendios en varios almacenes.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, señaló que el ataque dañó “empresas comerciales” en la ciudad, así como una escuela de formación profesional y varios automóviles.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron 274 drones ucranianos durante la noche, además de bombas aéreas guiadas y un misil Neptune de fabricación ucraniana. El ministerio no indicó cuántos alcanzaron objetivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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