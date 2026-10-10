Ataques rusos matan a 8 en Ucrania tras acuerdo de Trump con Putin sobre diésel

Rescatistas trasladan un cuerpo sacado de entre los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

La lísta de víctimas mortales causadas por el impacto de las bombas aéreas rusas en edificios residenciales en Zaporiyia incluía a tres menores, explicó Ivan Fedorov, copresidente del consejo de defensa de la región. Al menos 16 personas más resultaron heridas en el ataque.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después del inicio de la invasión a gran escala lanzada por Moscú. Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los crecientes bombardeos rusos que han matado a más de 55 personas en los últimos cuatro días.

La última ofensiva se produjo un día después de que Trump afirmara que había cerrado un acuerdo para obtener diésel de Rusia, un giro sorprendente tras años de presión de Washington al Kremlin por la guerra, en un intento de controlar los altos precios del combustible antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump escribió en redes sociales el viernes que alcanzó el acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en una llamada telefónica en la que se esperaba que abordasen un presunto caso de peste en Rusia.

En cambio, Trump anunció que Moscú suministrará inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500.000 en noviembre y de un millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará otros 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” más tarde, escribió.

El sorpresivo anuncio del líder estadounidense contrastaba frontalmente con la amplia ley de sanciones a Moscú que firmó el mes pasado y que buscaba restringir los ingresos por petróleo y gas que alimentan la guerra del Kremlin contra su vecino.

En una extensa publicación en internet en respuesta al acuerdo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Rusia lo devolvería “con más terror y perfidia”. Presentó la medida como una inversión en la guerra, que permitiría prolongarla.

“Le hace el juego a Rusia, permitiéndole matar más, librar la guerra por más tiempo, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños todavía mayores al mundo”, manifestó.

Según un comunicado difundido por la embajada de Ucrania en Washington, Zelenskyy calificó el pacto como “una decisión débil; lamentablemente, una decisión débil de socios fuertes”.

Trump anunció el acuerdo mientras su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner se reunían con funcionarios ucranianos en Miami para hablar de una propuesta para poner fin a la guerra.

“Creo que nuestro equipo simplemente está siendo utilizado como una cortina de humo. Y eso no es justo. Desde luego, no es la manera en que los socios deberían tratarse”, expresó Zelenskyy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP