En esta imagen difundida por el servicio de prensa de la 93ra Brigada Mecanizada Kholodnyi Yar de Ucrania, y tomada el viernes 27 de noviembre de 2026, un soldado ucraniano sostiene parte de los restos de un dron mientras una camioneta militar queda envuelta en llamas luego de ser alcanzada por un dron ruso FPV, en Kramatorsk, en la región del Donetsk, Ucrania. (Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP) AP

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, incluso mientras participan en conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú hace casi cinco años.

En la región de Odesa, una persona murió y tres resultaron heridas cuando un ataque provocó un incendio en el cuarto y el quinto piso de un edificio residencial de 14 plantas, indicaron las autoridades locales. En otra parte de la región, una granja resultó dañada y se desató un enorme incendio en almacenes que guardaban juguetes y electrodomésticos, donde otras dos personas resultaron heridas, señaló el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En Zaporiyia, los rescatistas rescataron a una niña de 14 años de entre los escombros después de un bombardeo contra el centro de la ciudad, manifestó el gobernador regional Ivan Fedorov. Su madre murió y otras dos personas resultaron heridas.

Un dron ruso alcanzó el patio de un edificio de apartamentos en la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, dejando un muerto y seis heridos, informó el gobernador regional Vitalii Dyakivnych el sábado.

Rusia lanzó 140 drones contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana. Según cifras preliminares, 101 fueron derribados o neutralizados.

En tanto, el ministerio de Defensa de Rusia indicó el domingo que sus defensas aéreas interceptaron 1.017 drones ucranianos sobre 19 regiones rusas y Crimea. No precisó el número de drones que fueron lanzados ni cuántos alcanzaron sus objetivos.

Cinco personas resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, informaron funcionarios locales el domingo.

Los ataques se produjeron un día después de que el ministerio informó que sus fuerzas habían derribado 1.246 drones ucranianos durante la noche hasta el sábado, una de las cifras más altas reportadas desde el inicio de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP