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Ataques nocturnos dejan 5 muertos en Ucrania; Zelenskyy habla de defensa antidrones en Emiratos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó más de 270 drones contra Ucrania durante la noche y mató al menos a cinco personas, reportaron las autoridades ucranianas el sábado. El presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, realizó una visita no anunciada a Emiratos Árabes Unidos, mientras Kiev busca aprovechar su experiencia con aviones no tripulados para ayudar a las naciones árabes del golfo Pérsico a contrarrestar los ataques de Irán.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo en París, el 13 de marzo del 2026. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo en París, el 13 de marzo del 2026. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP) AP

Dos personas fallecieron y al menos 11 más resultaron heridas en un ataque nocturno con drones rusos contra Odesa, explicó el jefe regional, Serhii Lysak. De acuerdo con sus publicaciones en Telegram, la operación causó daños en una maternidad y en viviendas privadas en la principal ciudad portuaria del mar Negro.

Zelenskyy afirmó que en el ataque “masivo” participaron más de 60 drones.

“Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No había ningún objetivo militar en absoluto: fue puro terror contra la vida civil cotidiana", escribió el mandatario el sábado en X. También se registraron daños en el puerto y en infraestructura “crítica”, así como en instalaciones comerciales, añadió.

Dos hombres fallecieron y otros dos resultaron heridos a primera hora del sábado en Krivói Rog, la ciudad natal de Zelenskyy, en el centro de país, luego de que un avión no tripulado impactó contra una instalación industrial, informó el jefe regional, Oleksandr Gandzha, en Telegram. No se ofrecieron más detalles acerca del inmueble.

Una persona más murió durante la noche en Poltava, una provincia del centro, mientras Rusia atacaba allí sitios industriales no especificados, apuntaron las autoridades regionales el sábado.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 273 drones contra Ucrania durante la noche, de los cuales 252 fueron derribados o bloqueados electrónicamente.

También el sábado, Zelenskyy y medios estatales emiratíes informaron sobre una reunión entre el presidente ucraniano y su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para hablar de la seguridad regional en plena guerra con Irán.

La semana pasada, Zelenskyy reveló que Kiev está ayudando a cinco países de Oriente Medio y la región del Golfo —Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania— a contrarrestar los ataques con drones de Teherán sobre su territorio.

“Para Ucrania, esto también es una cuestión de principios: el terror no debe prevalecer en ninguna parte del mundo. La protección debe ser suficiente en todas partes”, indicó el mandatario en X tras su reunión con el líder emiratí.

Los dos líderes abordaron “la situación de seguridad en Emiratos, los ataques iraníes y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que afecta directamente al mercado mundial del petróleo”, dijo.

Ucrania se ha convertido rápidamente en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones de última generación, que están probados en combate y son baratos y efectivos. Estos aparatos desempeñan un papel clave en su defensa frente a la invasión a gran escala lanzada por Moscú hace más de cuatro años.

A cambio de su ayuda a las naciones del Golfo, Ucrania busca más misiles de defensa antiaérea de alta gama que tienen sus socios y que Kiev necesita para suavizar los ataques de Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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