Ataques israelíes en Líbano matan a niños en golpes a casas lejos del frente con Hezbollah

El objetivo era la casa del tío de Jawad. La explosión sacudió los edificios vecinos y arrojó al suelo a los hermanos de Jawad que estaban en casa. Mientras su madre, Malak Meslmani, se apresuraba a ayudarlos a levantarse, solo podía pensar en Jawad.

"Estaba levantando a mis hijos del suelo en la casa, pero mientras corría para recogerlos, grité: ‘¡Jawad!’”, recordó Meslmani. “Mi corazón me lo dijo”.

Su hijo murió al instante en el ataque israelí del 27 de marzo en Saksakieh. También murió uno de sus primos, tan cercanos que eran más como hermanos. Varios niños más resultaron heridos.

El tío de Jawad también murió. Era ingeniero de diseño de interiores, Jawad quería ser ingeniero como él. Meslmani lo calificó de civil. Pero, como muchas familias chiíes del sur de Líbano, la familia era leal partidaria del grupo armado y partido político Hezbollah, que se formó en la década de 1980 para combatir la ocupación israelí de la zona.

Jawad y su primo están entre los 168 niños muertos —de más de 2.100 personas en total— por los ataques de Israel en las seis semanas de guerra reanudada entre el país y Hezbollah, un grupo respaldado por Irán.

Israel ha atacado a menudo a presuntos milicianos o funcionarios de Hezbollah en sus casas sin previo aviso, con frecuencia en zonas lejos de la línea del frente cuando están con sus familias, en edificios de apartamentos rodeados de vecinos no involucrados. El ejército israelí rara vez identifica a los objetivos de sus ataques, pero afirma que toma medidas para minimizar las bajas civiles —incluidos los niños— y culpa a miembros de Hezbollah por mezclarse con la población general. Las familias de los niños muertos acusan a Israel de cometer crímenes de guerra debido al gran número de víctimas civiles.

Al menos dos civiles israelíes —ambos adultos— y 13 soldados han muerto en la guerra actual con Hezbollah, según cifras de Israel. Uno de los civiles fue alcanzado por error por fuego israelí.

En respuesta a preguntas de The Associated Press, el ejército israelí no negó que hayan muerto niños en sus ataques en Líbano, pero indicó que ha atacado instalaciones y milicianos de Hezbollah. El ejército sostiene que ha matado a cientos de operativos de Hezbollah, pero ha aportado pocas pruebas para respaldar esa afirmación.

Según el derecho internacional que rige los conflictos armados, nunca es legal atacar directamente a civiles, pero se permite el daño colateral —perjuicio a civiles al atacar un objetivo militar— si es proporcional a las ganancias militares previstas de un ataque concreto.

El ejército israelí dijo a AP en un comunicado que sus ataques cumplen la ley, incluidos “los principios de distinción, proporcionalidad y la adopción de precauciones”.

Charles Trumbull, profesor asistente de derecho en la Universidad de Carolina del Sur que estudia el derecho y la ética de los conflictos armados, señaló que es difícil evaluar si se cumplió el umbral de proporcionalidad sin conocer los objetivos del ataque y si el ejército sabía que había niños presentes.

“En la medida en que supieran que era probable que niños resultaran heridos o muertos en estos ataques, y como cuestión ética, absolutamente creo que eso debería afectar al cálculo”, explicó. “Que ciertos ataques quizá no violen el derecho de los conflictos no significa que no sean preocupantes o problemáticos o que estén moralmente justificados”.

Niños aplastados bajo sus propias casas

Taline Shehab —que habría cumplido 4 años el mes pasado— dormía cuando misiles destrozaron un apartamento encima del suyo en el edificio familiar en Aramoun, unos 20 km (12 millas) al sur de Beirut, lo que provocó su derrumbe a las 2 de la madrugada del 12 de marzo. Taline y su padre murieron, mientras que su madre quedó gravemente herida.

Aramoun es una zona con diversidad religiosa que por lo general se consideraba segura, aunque había sido blanco de ataques aéreos en la guerra anterior entre Israel y Hezbollah, en 2024.

El padre de Taline, Mohamad, era operador de drones y productor de video que a menudo trabajaba con el ejército libanés y en producciones televisivas de alto nivel. Él y su esposa, Nathalie, dirigían una empresa de moda. Taline aparecía con regularidad en sus redes sociales.

“Eran una familia muy unida. Su vida diaria giraba en torno a su hija”, dijo Ali Shehab, hermano de Mohamad.

Taline “tenía mucha personalidad”, añadió. “Estaba muy apegada a su padre. Le encantaba estar con él y no le gustaba compartirlo con nadie”.

Se consuela pensando que “quizá Mohammed y Taline, como estaban tan apegados el uno al otro, Dios los eligió a ambos”.

El doctor Ghassan Abu Sitta, que ha trabajado extensamente en Gaza y Líbano y dirige una iniciativa que trata a algunos de los niños con heridas de guerra más graves en el Centro Médico de la Universidad Estadounidense de Beirut, dijo que, como Taline, la mayoría de los casos que ha visto son “niños aplastados bajo los escombros de sus propias casas”.

Una vida marcada por la guerra y la pérdida

Zeinab al-Jabali, de 10 años, solía acompañar a su padre adonde fuera: a la tienda de la esquina, a las montañas alrededor de su aldea en el valle de la Becá, en Líbano.

Ahora, él duerme en el hospital de Beirut donde los médicos atienden a su esposa y a sus tres hijas mayores, todas heridas en el ataque que mató a Zeinab.

La guerra ha marcado gran parte de la vida de Hassan al-Jabali. En 1982, su hermano —entonces de 10 años, como Zeinab— murió por un misil israelí.

Al-Jabali se ganaba la vida vendiendo mouneh, o alimentos conservados como pasas y hierbas secas, y trabajaba en la fábrica de su primo, que producía laban, o yogur.

El 5 de marzo, la esposa y las hijas de Al-Jabali se preparaban para el iftar, la comida que pone fin al ayuno diario durante el mes sagrado del Ramadán, en la casa de la hermana de su esposa cuando el ataque aéreo la alcanzó.

Al-Jabali reconoció que su cuñado —que murió— “en el pasado estuvo con la resistencia”, en referencia a Hezbollah.

“Pero lo atacaron en su casa, en una casa llena de niños, llena de niñas”, expresó Al-Jabali, quien oyó la explosión desde otro punto de la aldea y encontró una escena de carnicería cuando corrió a ver a su familia.

Dijo que su esposa aún no sabe que Zeinab está muerta; teme que el dolor ponga en peligro su recuperación.

Las familias lloran: “Lo recuerdo todo”

En respuesta a preguntas sobre los ataques que mataron a Jawad, Taline y Zeinab, el ejército israelí no dio detalles sobre los objetivos previstos más allá de que estaban relacionados con Hezbollah.

El comunicado militar indicó que Israel lamenta cualquier daño a civiles, pero que está operando contra Hezbollah, “que atacó al Estado de Israel con respaldo iraní”.

Muchos libaneses han culpado a Hezbollah de arrastrar a su país a la guerra cuando disparó misiles a través de la frontera el 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Pero para otros, la devastación causada por los ataques israelíes ha reforzado su apoyo.

“Ahora nos aferramos a la resistencia más que nunca”, dijo Meslmani, la madre de Jawad.

Pese a los avisos del ejército israelí para que los residentes de grandes franjas del sur de Líbano huyeran, muchos en su localidad de Saksakieh se quedaron. Personas desplazadas de más al sur se refugiaron allí. La vida se sentía casi normal antes del ataque que mató a Jawad.

Ahora, Meslmani visita su tumba en un pequeño cementerio con vista a un paisaje montañoso, donde puede oír el rugido de los aviones de guerra por encima.

“Lo recuerdo todo”, dijo. “Cómo solía comer y beber, cómo solía jugar, cómo se vestía y se arreglaba su hermoso cabello”.

Desde que lo mataron, los aviones ya no le molestan.

“Lo más preciado, mi corazón, se fue”, afirmó. “¿Qué más pueden hacer?”.

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Los periodistas de The Associated Press Malak Harb en Beirut y Koral Saeed en Abu Snan, Israel, contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP