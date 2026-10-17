Ataques hutíes contra Arabia Saudí muestran la creciente fuerza de los rebeldes yemeníes

En la imagen, tomada de un video de vigilancia publicado por el Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí, varios pasajeros se cubren mientras las llamas y el humo se extienden en una parte del Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad, en Arabia Saudí, en lo que las autoridades describen como un ataque contra el aeropuerto, el sábado 10 de octubre de 2026. (Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí vía AP) AP

En distintos momentos de la última década, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido e Israel han llevado a cabo intensos bombardeos aéreos contra los rebeldes, solo para verlos fortalecerse aún más.

Los saudíes han tenido dificultades para contrarrestar los ataques más recientes, aun contando con armamento muy superior suministrado por Estados Unidos. Un alto diplomático saudí dijo a periodistas esta semana que Irán alentaba la escalada y que, durante el verano, los hutíes habían rechazado una oferta para negociar.

Los hutíes operan en un territorio amplio y montañoso, donde pueden distribuir combatientes e infraestructura militar mientras amenazan importantes instalaciones petroleras y rutas comerciales clave.

Irán y sus aliados en Líbano e Irak aportan conocimientos especializados, entrenamiento y armas sofisticadas, según la ONU y otros expertos. En un informe reciente se concluyó que los hutíes han intentado obtener de proveedores chinos piezas que se utilizan para fabricar misiles balísticos guiados con precisión, con un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros (1.200 millas).

Los hutíes ya cuentan con una amplia gama de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, muchos de ellos, similares a modelos iraníes, capaces de alcanzar a todos los Estados del golfo Pérsico, así como a Israel. También han utilizado sofisticados misiles antibuque y drones navales para atacar embarcaciones en el mar Rojo, poniendo en riesgo una ruta comercial crítica.

Irán niega que entregue armas a los hutíes, lo que violaría un embargo de la ONU. China no ha respondido directamente al informe más reciente, pero afirma que mantiene un enfoque “prudente y responsable” respecto a las exportaciones militares.

Se han incautado armas y piezas iraníes introducidas de contrabando en numerosos envíos con destino a Yemen, y en un informe de expertos de la ONU divulgado en 2024 se documentaron amplios vínculos militares entre los hutíes, Irán y otros aliados de Teherán.

En el informe se calcula que los hutíes habían reclutado hasta 350.000 combatientes para 2024, frente a apenas 30.000 en 2015, cuando Arabia Saudí intervino en la guerra civil de Yemen contra los hutíes e impuso un bloqueo naval.

Los hutíes pueden usar drones y misiles relativamente baratos para atacar instalaciones petroleras y otra infraestructura en Arabia Saudí justo al otro lado de la frontera, así como petroleros frente a la costa. Y aunque se cree que Irán suministra componentes de vanguardia como sistemas de guiado, los hutíes pueden fabricar gran parte de su armamento dentro del país, y a un costo mucho menor que los interceptores de última generación utilizados por los saudíes.

Hay indicios de que incluso podrían estar usando inteligencia artificial para intentar construir mejores misiles.

Arabia Saudí ha tenido dificultades para responder

Arabia Saudí dispone de un arsenal de armas suministradas por Estados Unidos, incluidos aviones sofisticados y defensas antimisiles avanzadas empleadas contra Irán en el punto álgido de la guerra la primavera pasada.

Sin embargo, dado que las reservas de interceptores de alta gama están bajo presión, no se sabe cuánto tiempo podrá repeler los ataques, no solo de los hutíes, sino también de milicias respaldadas por Irán en Irak, a las que se atribuye un ataque que paralizó brevemente un oleoducto este-oeste crucial para las exportaciones de petróleo.

En los últimos días, los hutíes han atacado repetidamente el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad, la capital, lo que provocó una oleada de cancelaciones de vuelos. También han golpeado la sede de Aramco, la compañía petrolera nacional. Ambos objetivos están a varios cientos de kilómetros (millas) de Yemen.

Al menos 19 personas han muerto, se han cancelado las clases escolares y la interrupción amenaza los ambiciosos planes del reino de transformarse en un centro global de negocios, turismo y deportes.

Los activos vulnerables están dispersos por el territorio escasamente poblado de Arabia Saudí, cuyo tamaño es aproximadamente tres veces el de Texas. Su frontera con Yemen se extiende por más de 1.300 kilómetros (800 millas) a través de escarpadas zonas desérticas.

Los bombardeos aéreos han tenido un efecto limitado

Los hutíes, un movimiento religioso y político chií con raíces en el norte de Yemen, atacan a Arabia Saudí porque esta respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente en la guerra civil.

El reino suní, que desde hace tiempo teme la aparición en su frontera de un aliado bien armado del Irán chií, se sumó a la guerra en 2015 después de que los rebeldes se apoderaran de gran parte del norte de Yemen, incluida Saná, la capital.

Durante los siete años siguientes, Arabia Saudí llevó a cabo oleadas de ataques aéreos contra los hutíes, a menudo causando víctimas entre los civiles. Un conjunto de fuerzas del gobierno yemení y separatistas del sur tuvo dificultades para hacer retroceder a los hutíes, y las líneas de combate cambiaron poco antes de un alto el fuego en 2022.

Al año siguiente, tras el estallido de la guerra en Gaza, los hutíes comenzaron a atacar el transporte marítimo en el mar Rojo en lo que, según dijeron, era un bloqueo contra Israel. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron oleadas de ataques contra los hutíes a partir de enero de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó intensificar la campaña aérea a comienzos del año pasado, con unas 2.000 municiones lanzadas sobre más de 1.000 objetivos, declaró en ese momento a The Associated Press un funcionario militar estadounidense.

Tras semanas de ataques de Estados Unidos, los hutíes aceptaron dejar de atacar barcos estadounidenses. Pero continuaron apuntando contra Israel, que respondió con sus propios ataques más tarde en 2025, matando al primer ministro hutí junto con otros altos funcionarios y golpeando repetidamente un puerto clave.

Los hutíes se mantuvieron en gran medida al margen durante los primeros meses de la guerra con Irán, pero en julio reanudaron los ataques contra Arabia Saudí y declararon un bloqueo al transporte marítimo del reino.

Cualquier derrota duradera requeriría tropas terrestres

Como se ha mostrado en conflictos recientes, el poder aéreo rara vez es eficaz sin tropas terrestres que puedan avanzar y tomar territorio después de los ataques.

En el caso de Yemen, los combatientes dentro del país que confrontan a los hutíes están profundamente divididos y se enfrentaron entre sí apenas en enero. Entre ellos hay combatientes leales al gobierno respaldado por Arabia Saudí y separatistas del sur apoyados por Emiratos Árabes Unidos, un rival ocasional de los saudíes que se retiró de Yemen en 2019.

Estados Unidos, aún concentrado en Irán, parece decidido a mantenerse al margen. Los saudíes firmaron en agosto un pacto de defensa mutua con Pakistán, que cuenta con armas nucleares, y con Turquía, miembro de la OTAN, pero no se sabe qué tipo de ayuda están dispuestos a proporcionar.

Las opciones diplomáticas también son limitadas. Los hutíes exigen que Arabia Saudí levante su bloqueo, lo que sería una admisión de derrota en la prolongada guerra y allanaría el camino para una ayuda iraní aún más amplia a los rebeldes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP