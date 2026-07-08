Ataques con drones a vehículos civiles matan al menos a 20 en Sudán, dicen grupos de DDHH

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Uno de los aparatos impactó en las afueras de Jartum y se cobró la vida de 10 civiles, incluyendo cinco mujeres de la misma familia, mientras iban en auto a una boda, reportó el miércoles la Red de Médicos de Sudán.

El grupo de ayuda médica, que ha estado monitoreando la violencia entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido durante toda la guerra —que está en su cuarto año—, atribuyó a los paramilitares el ataque del martes en una carretera al oeste de Omdurmán, la ciudad hermana de la capital. Todos los ocupantes del vehículo, que se incendió, fallecieron.

Según la organización, el ataque “fue deliberado y se llevó a cabo utilizando un dron guiado”. Además, pidió a la comunidad internacional que presione a la dirección de las FAR para que deje de atacar a civiles.

En otro ataque con un avión no tripulado el martes, un vehículo de transporte fue alcanzado cerca de una instalación de abastecimiento de agua en la provincia y mató a dos personas, según Emergency Lawyers, que sigue la violencia en Sudán. En la víspera, 13 civiles —incluyendo cinco mujeres— fallecieron cuando un dron impactó su vehículo mientras se dirigían a una boda en la localidad de al-Shaatout, en la provincia de Kordofán del Norte, agregó.

“Este ataque forma parte de un patrón cada vez más habitual de ataques con drones contra civiles, mientras los drones continúan sobrevolando las partes septentrionales de la provincia (...) vigilando los movimientos de los residentes”, sostuvo el grupo en un comunicado.

Kordofán del Norte ha registrado un aumento de los ataques con drones en medio de reiteradas preocupaciones internacionales sobre el avance de las FAR hacia la ciudad estratégica de el-Obeid, donde se encuentra la 5ª División de Infantería del ejército. Estas ofensivas han destruido infraestructura civil, incluidas instalaciones eléctricas, y vecindarios, y han tenido como objetivo puentes y rutas clave de suministro, de acuerdo con Naciones Unidas.

La guerra en Sudán, que comenzó en abril de 2023 tras prolongadas tensiones entre el ejército y las FAR, se ha cobrado la vida de al menos a 59.000 personas, desplazó a unos 13 millones y empujó a muchas partes del país a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP