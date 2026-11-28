Siete personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque ruso contra una empresa en Nizhyn, en la región norteña ucraniana de Cherníhiv, informó el Servicio Estatal de Emergencias. En Kiev, una mujer murió y al menos otras cuatro personas resultaron heridas, indicaron las autoridades locales.

En la zona de Ucrania ocupada por Rusia, una enfermera y un conductor murieron y otras dos personas resultaron heridas cuando un dron ucraniano alcanzó un vehículo hospitalario en la región sureña de Zaporiyia, según las autoridades instauradas por el Kremlin. Señalaron que el médico jefe del hospital de primera línea era uno de los heridos.

Zaporiyia es una de las cuatro regiones ucranianas que Moscú ha anexado formalmente y ha intentado ocupar por completo.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó la mañana del sábado que sus fuerzas derribaron 1.246 drones ucranianos durante la noche, una de las cifras más altas reportadas desde el inicio de la guerra. El organismo no indicó cuántos fueron lanzados ni cuántos alcanzaron sus objetivos.

Durante más de ocho horas, 123 drones ucranianos fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú, informó el alcalde Serguéi Sobyanin. Añadió que, desde la noche del viernes, un total de 462 drones se habían acercado a la región metropolitana de Moscú y que la mayoría había sido neutralizada.

El gobernador Yuri Slyusar indicó el sábado que más de 50 drones fueron derribados sobre la región sureña rusa de Rostov, incluidos algunos sobre la ciudad de Novoshájtinsk, donde se ubica una importante refinería de petróleo.

Hasta el momento, no ha precisado qué fue alcanzado ni si hubo daños. Sin embargo, en varios canales de noticias rusos y ucranianos en Telegram se afirmó que algunos de los drones impactaron la refinería de Novoshájtinsk, a unos 20 kilómetros (12 millas) de la frontera con Ucrania, y provocaron un gran incendio.

En la región rusa de Samara, más al este, varios drones ucranianos atacaron durante la noche “instalaciones industriales”, manifestó el gobernador Vladislav Fedorishchev. No especificó cuáles, pero sostuvo que el ataque fue repelido y no causó muertos ni heridos. Tampoco comentó sobre posibles daños.

Horas antes, en canales ucranianos y rusos en Telegram se afirmó que varios drones alcanzaron el cruce de cuatro oleoductos en la región. La estación de producción y despacho de Samara, que según dijeron fue atacada por segunda vez este mes, forma parte de una red de transporte operada por el gigante petrolero estatal ruso Transneft.

En la región occidental rusa de Bryansk, fronteriza con Ucrania, nueve personas resultaron heridas cuando un dron impactó un autobús de una empresa, informó el gobernador Yegor Kovalchuk.

Más civiles heridos en Ucrania

Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron o neutralizaron 141 de los 162 drones rusos lanzados durante la noche, informó la fuerza aérea de Ucrania.

Otras tres personas resultaron heridas en un ataque ruso efectuado durante la noche contra la ciudad de Bila Tserkva, cerca de Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

La tarde del sábado, las fuerzas rusas también atacaron una planta de calefacción y energía combinadas en Bila Tserkva, informó el Ministerio de Defensa en Moscú, junto con una subestación eléctrica en Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que fue alcanzada una “instalación de infraestructura crítica” y advirtió sobre posibles interrupciones de electricidad y agua en distintas partes de la ciudad.

Ucrania ha acusado durante meses a Rusia de lanzar una ofensiva coordinada contra su red eléctrica, incluidas subestaciones y líneas eléctricas aéreas, que, según Kiev, busca privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente a medida que se acerca el invierno.

Ucrania ha utilizado armas de largo alcance producidas en el país para responder atacando objetivos en Rusia, y el fin de semana pasado también alcanzó con drones marítimos un buque naval ruso atracado en un puerto de Libia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP