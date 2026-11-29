En esta fotografía facilitada por el funcionario de rescate Wai Hun Aung, varias personas inspeccionan un lugar dañado por un ataque aéreo en el municipio de Mrauk-U, el sábado 28 de noviembre de 2026, en el estado de Rakáin, Myanmar. (Wai Hun Aung vía AP) AP

Fueron los más recientes de una serie de ataques aéreos frecuentes y mortales dirigidos contra grupos armados étnicos y otros prodemocracia, en los que a menudo hay víctimas civiles.

Myanmar vive en la zozobra desde que el ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Después de que manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y grandes zonas del país están ahora sumidas en conflicto.

Los ataques aéreos alcanzaron una boda, escuelas y zonas residenciales. Más de 70 personas resultaron heridas en los ataques en el estado Shan, en el oriente del país; el estado Rakáin, en el occidente, y en la región central de Magway.

Un ataque aéreo el 28 de noviembre mató a 21 civiles, incluidos niños, e hirió a otros 30, declaró a The Associated Press Banya Khung Aung, secretario del Consejo Ejecutivo Interino del estado Karenni. El consejo, también conocido como Kayah, es un órgano de gobierno provisional establecido por grupos de resistencia.

Un caza lanzó bombas mientras se realizaban los preparativos para una boda cerca de una escuela y de campamentos de desplazados en la aldea de Le Kyi Lone, en el municipio de Pekhon, en Shan, explicó.

“Ya sea visto desde el aire o desde el suelo, está muy claro que este lugar es un campamento de desplazados. Pero bombardearlo deliberadamente y de forma repetida constituye un crimen de guerra”, denunció.

Ataques aéreos en el centro de Myanmar apuntan contra una escuela y un monasterio

Otros dos ataques ese mismo día alcanzaron dos barrios residenciales vecinos en el municipio de Mrauk-U, en Rakáin, dejando al menos 24 muertos y dos docenas de heridos, señaló Wai Hun Aung, un alto funcionario de rescate presente en el lugar. Indicó que el número de muertos podría aumentar.

“Algunos de los cuerpos ya no se pueden contar. Han quedado despedazados. Todos eran civiles”, manifestó.

Mrauk-U está bajo el control del poderoso Ejército de Arakan, un grupo armado étnico, desde febrero de 2024. Un ataque aéreo militar contra el hospital de la ciudad en diciembre provocó más de 30 fallecimientos.

En un ataque por separado el 26 de noviembre por la tarde, un avión de combate, artillería y drones atacaron un recinto que albergaba una escuela y un monasterio budista durante una ceremonia religiosa en la aldea de In Yone, en el municipio de Sinbaungwe, en Magway.

Murieron unos 20 civiles, incluidos maestros y niños, así como nueve combatientes de la resistencia prodemocracia, y otras 21 personas resultaron heridas, según un comunicado difundido por el Gobierno de Unidad Nacional, la principal organización que coordina la oposición al régimen militar en Myanmar.

Nay Phone Latt, portavoz del grupo, dijo a la AP que estaban “tratando de hacer que los responsables de los ataques aéreos rindan cuentas”.

Medios locales publicaron fotos y videos que supuestamente muestran las secuelas de los ataques, con cuerpos y edificios dañados.

El gobierno dice que sólo resultaron afectados opositores y ningún civil

El gobierno respaldado por los militares reconoció los ataques aéreos contra la aldea de In Yone en un informe emitido por la televisión estatal MRTV el domingo por la noche, pero acusó a fuerzas antigubernamentales de reunirse allí para una ceremonia para conmemorar la finalización de un entrenamiento militar.

El informe indicó que varios miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo —el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional— murieron en los ataques, que, según dijo, se llevaron a cabo tras un reconocimiento aéreo sistemático, y sostuvo que no hubo víctimas civiles.

En respuesta a las acusaciones de abusos, frecuentemente los militares han acusado de terrorismo a las fuerzas prodemocracia. y han sostenido que sólo atacan blancos legítimos.

Los ataques ocurrieron una semana después de un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, que determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinya durante las operaciones militares de 2017 en el norte de Rakáin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP