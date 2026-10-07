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Ataque ruso con misiles causa al menos 2 muertos en la capital de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó la capital de Ucrania con misiles balísticos durante la madrugada del miércoles, mató a dos personas y dañó infraestructura civil, según funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con reporteros tras un foro empresarial Alemania-Ucrania en Kiev, el 4 de octubre de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con reporteros tras un foro empresarial Alemania-Ucrania en Kiev, el 4 de octubre de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov) AP

En el centro de Kiev se escucharon explosiones alrededor de las 3 de la mañana

Un cohete impactó en un edificio no residencial en el distrito de Podilskyi y causó un incendio, según un comunicado de la administración militar de la ciudad de Kiev.

En el distrito de Darnytskyi, un cohete provocó un incendio en un complejo de garajes. Las autoridades informaron que las llamas fueron extinguidas y que el recinto sufrió daños. También se reportó la presencia de escombros del ataque en un área abierta cercana.

La administración señaló que dos personas fallecieron en la ofesiva, pero no ofreció más detalles sobre las víctimas.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional de Kiev, indicó que la región de Kiev también fue objeto de un ataque combinado que incluyó drones y misiles balísticos.

En el distrito de Obukhiv, tres instalaciones de producción y almacenamiento resultaron dañadas, apuntó. En esos puntos se registraron incendios que habían sido contenidos. Un camión y un remolque también sufrieron daños, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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