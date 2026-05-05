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Ataque militar de EEUU a presunta embarcación con drogas en el Pacífico deja 3 muertos

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron un nuevo ataque el martes contra una embarcación que presuntamente traficaba drogas en el Pacífico, dejando tres muertos.

Se trata del segundo ataque de este tipo por parte de las fuerzas estadounidenses en los últimos dos días, luego de que dos personas fueron abatidas el lunes en el Caribe.

El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado desde principios de septiembre una campaña en aguas de Latinoamérica contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico, la cual ha dejado al menos 191 muertos.

A pesar de la guerra contra Irán, los ataques se han intensificado nuevamente en las últimas semanas, lo que demuestra que la campaña del gobierno para frenar el “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no ha disminuido. Las fuerzas armadas no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos acumulaba su mayor presencia militar en la región en varias décadas y meses antes del operativo que culminó con la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero pasado. Maduro fue trasladado posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado inocente.

En el ataque del martes, el Comando Sur de Estados Unidos afirmó nuevamente que había atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de conocidas rutas para el contrabando. Publicó un video en la red social X en el que se ve una embarcación avanzando sobre el agua antes de una enorme explosión que envolvió a la lancha en llamas.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles latinoamericanos y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y evitar las sobredosis que cobran miles de vidas de estadounidenses cada año. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que abate a “narcoterroristas”.

Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra las embarcaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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