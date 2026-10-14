Ataque israelí en Gaza mata a una mujer y otras noticias en Oriente Medio

Palestinos desplazados se reúnen para llenar recipientes de agua de un proveedor en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el miércoles:

Un ataque israelí contra un apartamento en Ciudad de Gaza mató a una mujer a primera hora del miércoles, según funcionarios del hospital Shifa.

El ejército de Israel afirmó que atacó a un miliciano de Hamás, pero que aún estaba evaluando el resultado del ataque, sin dar más detalles.

Poco más de un año después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, Israel sigue lanzando ataques mortales casi a diario contra el territorio palestino.

Más de 1.490 palestinos han muerto por fuego israelí desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. En general, sus cifras son consideradas fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes, pero sostiene que la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

Irán ahorcó a un hombre el miércoles acusado de una “operación armada” contra la teocracia en apoyo del exiliado expríncipe heredero Reza Pahlavi.

Un reporte de Mizan, un medio afiliado al poder judicial de la República Islámica, identificó al hombre como Ali Sina Mostafavi y señaló que abrió fuego anteriormente durante la guerra de Irán e hirió a varias personas, incluido un niño, en la ciudad sureste de Kerman.

Las ejecuciones de personas por cargos similares han provocado una protesta internacional. Expertos de la ONU instaron este mes a Irán a detener todas las ejecuciones.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP