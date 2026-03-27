Ataque iraní a base saudí hiere al menos a 10 militares de EEUU y daña varios aviones

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ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo) AP

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, manifestaron que el ataque contra la Base Aérea Prince Sultan dañó varios aviones cisterna de reabastecimiento de Estados Unidos. Uno de los funcionarios indicó que dos de los militares resultaron heridos de gravedad.

En internet se publicaron imágenes satelitales que parecían mostrar los daños en las aeronaves.

El ataque, en el que se utilizó un misil iraní además de drones, se produjo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Irán ha sido “aniquilado” y de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuviera que “nunca en la historia registrada el ejército de una nación había sido neutralizado tan rápida y tan eficazmente”.

El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes más temprano que más de 300 militares han resultado heridos en el conflicto que comenzó hace un mes. Aunque la mayoría de los heridos se ha recuperado y ha regresado al servicio, 30 siguen fuera de combate y 10 son considerados heridos de gravedad.

No es la primera vez que Irán ataca la Base Aérea Prince Sultan. El sargento del Ejército de Estados Unidos Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo y murió días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses que han muerto en la guerra.

The Wall Street Journal informó sobre el ataque en primera instancia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP