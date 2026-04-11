Ataque en el metro de Nueva York deja 3 heridos, dicen autoridades; policía mata a agresor

La policía investiga el sitio tras un informe de apuñalamiento y tiroteo en la estación Grand Central del metro de Nueva York, el sábado 11 de abril de2026. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

Los agentes que respondieron a una llamada de emergencia a las 9:40 de la mañana por una agresión en la estación 42nd Street-Grand Central se encontraron con el hombre. Se comportaba de manera errática y afirmaba que era “Lucifer”, indicó por la tarde la comisionada de Policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa. Tisch señaló que los agentes le ordenaron 20 veces al hombre que soltara el arma, pero se negó a obedecer.

Manifestó que, finalmente, un agente le disparó dos veces cuando avanzó hacia los policías blandiendo el arma.

“Nuestros agentes se enfrentaron a un individuo armado que ya había herido a varias personas y seguía representando una amenaza”, expresó la comisionada. “Dieron órdenes claras. Intentaron desescalar la situación. Y cuando esa amenaza no se detuvo, tomaron medidas decisivas para detenerla y proteger a los neoyorquinos en uno de los andenes de tren más concurridos de la ciudad”.

Tisch identificó al sospechoso como Anthony Griffin, de 44 años, y dijo que tenía tres arrestos previos no clasificados. Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue.

Las tres víctimas del apuñalamiento —un hombre de 84 años, un hombre de 65 y una mujer de 70— sufrieron lesiones que no se consideraban potencialmente mortales, indicó Tisch. Un hombre sufrió “laceraciones importantes en la cabeza y el rostro”, el otro hombre sostuvo lesiones similares y una fractura abierta de cráneo, y la tercera víctima presentó una laceración en el hombro.

Tisch explicó que el sospechoso cortó a una persona en un andén de la estación Grand Central antes de subir y cortar a las otras víctimas en otro andén.

El jefe de Tránsito, Joseph Gulotta, dijo que los ataques parecen ser actos aleatorios.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, escribió en redes sociales que estaba “agradecida con nuestros valientes agentes que actuaron rápidamente para detener al sospechoso. Trabajamos estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York a medida que avanza la investigación”.

En una publicación en X, el departamento de policía aconsejó por la mañana a los viajeros que evitaran la zona debido a una investigación policial y que previeran demoras y tráfico intenso. Los trenes del metro volvieron a detenerse en la estación por la tarde, después de pasarla de largo durante horas, según el sitio web de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Beau Lardner contó que estaba pasando su tarjeta para entrar en Grand Central cuando se escucharon estruendos “lo suficientemente fuertes como para oírlos a través de los audífonos”, dijo a la AP en un mensaje. El hombre, de 34 años, se mudó de Manhattan a Long Island hace unas semanas, pero ha tomado el mismo tren desde Grand Central durante años.

“Conozco ese andén como la palma de mi mano”, afirmó.

Lardner describió una “pared de gente” que corría hacia él para pasar por los torniquetes, y él salió corriendo de vuelta por las escaleras. Comentó que “nunca había visto moverse así a una multitud”.

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Robertson informó desde Raleigh, Carolina del Norte. La periodista de The Associated Press Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP