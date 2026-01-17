americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque de EEUU dañó más de 463 viviendas en Venezuela, afirma Delcy Rodríguez

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el sábado la reparación de las más de 463 viviendas que sufrieron daño durante el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura del exmandatario y su esposa, Cilia Flores.

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodriguez llega el jueves 15 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos)
La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodriguez llega el jueves 15 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del país tras el ataque, declaró a la televisión pública que “la instrucción es que recuperemos de manera inmediata” las viviendas afectadas.

Durante su recorrido como parte de una jornada de asistencia social integral, Rodríguez añadió que el proceso de reparación incluye aspectos como la atención de salud, sicológica, programas de alimentación y la reparación de las viviendas.

“El sentimiento que tiene nuestro pueblo es de unidad, de rechazo a cualquier forma de agresión que atente contra la paz y la tranquilidad de la república”, dijo Rodríguez. Reiteró que los ingresos por la venta de petróleo se destinarán a dos fondos sociales para la atención del pueblo.

El gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo venezolano

En tanto, organizaciones civiles como Foro Penal señaló que continúa la liberación de presos políticos, un proceso que ha avanzado lentamente, lo cual ha sido cuestionado por los familiares de los detenidos.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del foro, señaló en la red social X que, desde el 8 de enero hasta el sábado, la organización tenía registro de 139 excarcelaciones. Entre los liberados está Yevhenii Trush, un joven ucraniano “del espectro autista” que había estado detenido desde octubre de 2024.

La organización civil señala que más de 800 personas encarceladas “arbitrariamente” durante la presidencia de Maduro permanecen detenidas. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter