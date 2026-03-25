Ataque con drones deja sin atención médica a 2 millones de personas en Darfur, afirma la OMS

En el ataque, atribuido al ejército, murieron 70 personas mientras que el Hospital Universitario Al Daein, que atendía a personas de toda la provincia de Darfur Oriental, quedó destruido. Imágenes satelitales difundidas el miércoles mostraron amplios daños en las instalaciones.

El ejército negó haber atacado el centro médico, que se encuentra en una zona controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Dicho grupo combate contra el ejército sudanés desde abril de 2023 en una guerra que ha empujado a varias partes del país a la hambruna y ha quedado marcada por atrocidades generalizadas.

Bedreldin Abduelnabi, quien dirige las actividades del proveedor humanitario de atención sanitaria Alight en Darfur Oriental y Kordofán Occidental, afirmó que el ataque dañó todas las salas del hospital, incluidas las de urgencias, medicina, cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología, y diálisis renal.

“El centro ahora está completamente fuera de servicio”, señaló en un testimonio compartido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Esto ha creado una grave brecha en el acceso a atención sanitaria que salva vidas en toda la zona”.

Indicó que su organización ahora ayuda a un centro de atención primaria para intentar cubrir la brecha creada por el ataque en el área.

El centro había funcionado como hospital de referencia para más de 2 millones de personas en la ciudad de Al Daein y otros nueve distritos de Darfur Oriental, explicó Hala Khudari, representante adjunta de la OMS en Sudán.

Las personas “pueden tener que viajar más de 160 kilómetros (100 millas) para llegar al siguiente hospital de referencia, lo cual, para pacientes que requieren servicios especializados, es muy difícil”, manifestó.

Entre los fallecidos por el ataque del viernes había 13 niños y siete mujeres, y además resultaron heridas 146 personas, entre pacientes y sus familiares, de acuerdo con la OMS, que actualizó el número de víctimas el martes. Los departamentos de pediatría, maternidad y urgencias del hospital sufrieron daños en el ataque.

Imágenes satelitales muestran daños por “impactos precisos”

El Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL, por sus siglas en inglés) de la Escuela de Salud Pública de Yale indicó que los daños observados en las imágenes satelitales sugerían que el hospital sufrió “múltiples impactos precisos”.

El HRL sostuvo que las imágenes analizadas mostraban que al menos dos zonas del centro resultaron dañadas, así como las varillas metálicas de tensión de una estructura de techo afectada y paneles metálicos hundidos. También se observaron montones de escombros de ladrillo dentro de habitaciones del hospital y a lo largo de un muro exterior. Una carretera cercana al hospital también sufrió daños.

No se apreciaban daños en los edificios que rodean el centro, incluida una comisaría, lo que indica que el hospital fue “atacado específicamente”, según el HRL.

Se culpa al ejército del ataque

Las FAR y grupos que dan seguimiento a la guerra en Sudán afirmaron que el ejército lanzó el ataque.

Hassan Hamida, designado como director ejecutivo del Ministerio de Salud controlado por las FAR en Darfur Oriental, declaró a medios locales que se trató de un ataque doble, con dos impactos separados por 20 minutos, ocurrido la noche del viernes.

El ejército ha negado las acusaciones, pero dos funcionarios militares afirmaron que el ataque tenía como objetivo una comisaría cercana. Hablaron bajo condición de anonimato porque no tenían permitido abordar el asunto públicamente.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo que ambas partes beligerantes usan drones de forma extensa, y que éstos se utilizaron en un ataque contra un convoy de vehículos de transporte comercial en el que murieron 23 personas durante el fin de semana en Al Daein.

Esto “subraya el impacto devastador de las armas de alta tecnología y relativamente baratas en zonas pobladas”, expresó Hurtado.

El ataque fue el más reciente contra un centro de salud en la guerra de Sudán, que se acerca a su tercer aniversario el mes próximo. Más de 2.000 personas han muerto en 213 ataques contra instalaciones de atención médica, incluido el ataque del viernes, dijo durante el fin de semana Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

En la devastadora guerra han muerto más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda humanitaria sostienen que esa cifra es inferior a la real y que el número verdadero podría ser muchas veces mayor.

Los combates se han concentrado recientemente en las regiones de Darfur y Kordofán, donde se han reportado a diario ataques mortales, en su mayoría con drones. Más de 500 civiles han muerto en ataques con drones este año hasta mediados de marzo, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La guerra ha estado marcada por asesinatos masivos, violaciones tumultuarias y otros crímenes, que estaban siendo investigados por la Corte Penal Internacional como posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Un ataque perpetrado en octubre por las FAR contra la ciudad de el-Dasher, en Darfur, presentaba “rasgos característicos de genocidio”, según expertos comisionados por la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP