Ataque de dron paramilitar mata a 41 en Sudán, según grupo de derechos

El atentado del viernes, perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tuvo lugar en la zona de Abu Shandi, en el estado sudanés del Nilo Azul, según Emergency Lawyers, que monitorea la guerra en la nación del noreste de África.

Un portavoz de las FAR no respondió a una solicitud de comentarios.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo estar consternada por el incidente, en el que varias decenas de personas resultaron heridas.

“Condenar estas muertes sin sentido es esencial, pero también debe haber rendición de cuentas por este flagrante desprecio al derecho internacional humanitario", manifestó Denise Brown, coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Sudán, en un comunicado. "A medida que pasan los días en esta guerra, el mundo sigue aceptando el sufrimiento del pueblo de Sudán”.

La guerra comenzó en abril de 2023, cuando las tensiones entre el ejército y las FAR desembocaron en combates directos en la capital, Jartum, que se extendieron por todo el país.

El conflicto ha matado al menos a 150.000 personas, según ACLED, un grupo que monitorea el conflicto, aunque organizaciones humanitarias sostienen que la cifra real probablemente sea mucho mayor.

Los combates han obligado a más de 12,4 millones de personas a huir de sus hogares, según cifras de la ONU, creando lo que los grupos de ayuda califican como la mayor crisis humanitaria del mundo. En todo Sudán, 33,7 millones de personas —incluidos 17,3 millones de niños— necesitan ayuda urgente este año, y se estima que 825.000 niños enfrentan desnutrición aguda severa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP