Ataque con dron naval causa daños a petrolero operado por Turquía en el mar Negro

Los 27 tripulantes turcos del Altura salieron ilesos del ataque, que ocurrió a primera hora del jueves y causó daños en el puente de mando y la sala de máquinas de la embarcación.

El ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, dijo que el petrolero fue objeto de un “ataque por parte de una embarcación marítima no tripulada”, pero no indicó si se sospecha que Ucrania pudiera estar detrás del ataque.

“Hemos enviado a nuestros equipos técnicos al lugar. Fue una explosión causada desde el exterior, un ataque deliberado destinado a inutilizar el buque, dirigido específicamente a la sala de máquinas. No conocemos al propietario, pero es una empresa turca”, agregó en una entrevista con la televisora 24TV el jueves por la mañana.

El Altura está sancionado por la Unión Europea desde octubre de 2025 debido a su participación en una “flota fantasma” que exporta petróleo y productos petrolíferos rusos, según la web Open Sanctions.

El buque, que según reportes transportaba 140.000 toneladas de crudo cuando fue alcanzado a unas 14 millas náuticas al norte del Bósforo, tiene bandera turca y desde noviembre del año pasado pertenece a la naviera Pergamon Maritime, con sede en Turquía.

Open Sanctions también informó de vínculos entre la embarcación —con su antiguo propietario— y el gobierno de Irán.

El Altura partió del puerto ruso de Novorossiysk el domingo, de acuerdo con la web Maritime Traffic.

Tras la explosión, el petrolero pidió ayuda de emergencia por radio y la Dirección General de Seguridad Costera de Turquía movilizó al buque de rescate Nene Hatun y otras embarcaciones.

En noviembre, el gobierno turco condenó los ataques con drones ucranianos a dos petroleros de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro.

El Ministerio de Exteriores de Ankara indicó entonces que las agresiones a los buques Kairos y Virat dentro de la zona económica exclusiva de Turquía planteaban “graves riesgos para la navegación, la vida, la propiedad y la seguridad ambiental en la región”.

Ucrania ya había realizado ataques navales exitosos contra la flota rusa durante la guerra, en especial con drones marinos cargados de explosivos. Sin embargo, las misiones ucranianas previas se habían limitado en gran medida a las aguas del norte del mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP