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El edificio de la gobernación del departamento del Meta presenta daños tras la explosión de un coche bomba en Villavicencio, Colombia, el lunes 23 de noviembre de 2026. (AP Foto/Alejandro Avendano) AP

“Repudio el acto terrorista que dejó 23 personas heridas en Villavicencio. Desde anoche desplegamos todas las capacidades para capturar y poner tras las rejas a los responsables”, aseguró el director de la policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera, en la red social X

Al filo de la medianoche del lunes la policía había dado un reporte preliminar de 19 personas heridas y ninguna víctima fatal.

El vehículo con explosivos detonó en inmediaciones de la Gobernación de Meta, afectando también la infraestructura aledaña. El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, calculó que fueron afectados 85 predios.

“Estos actos quieren amedrentar a la ciudadanía, quieren afectarnos como sociedad, pero hoy hago un llamado a quienes se dedican a delinquir... para decirles que no es con la sociedad civil”, aseguró Baquero en un video difundido a la prensa.

El presidente Abelardo de la Espriella, de perfil conservador, rechazó el ataque y advirtió que los violentos no lograrán hacerlo ceder en su propósito de atacar con “mano de hierro” a los grupos ilegales.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, aseguró De la Espriella en X el lunes.

El ataque en Villavicencio sucedió justo después de dos ataques con drones acondicionados con explosivos contra estaciones de policía que dejaron tres civiles heridos en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y en el municipio de Curumaní, en el noreste del país. FUENTE: AP