Ataque armado deja 5 muertos en Ecuador, en medio de una violencia sin tregua

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El saldo preliminar de víctimas fue confirmado a The Associated Press por la policía que indicó que se darán más detalles en las próximas horas.

Según se pudo observar en videos reproducidos por medios de prensa ecuatorianos, en el lugar quedaron los cuerpos tendidos de las víctimas en medio de un reguero de sangre y el llanto de sus familiares.

Durán, ubicada 268 kilómetros al suroeste de la capital, Quito, es estratégica para las agrupaciones criminales dedicadas al narcotráfico por sus rutas terrestres y fluviales que conectan con la portuaria ciudad de Guayaquil.

Según las autoridades, Durán se ha convertido en centro de acopio y almacenamiento de droga, cuya dinámica ha elevado el nivel de delitos y violencia, pese a que ha sido intervenida militarmente en varias ocasiones por las fuerzas de seguridad.

Los episodios de asesinatos múltiples continúan principalmente en la costa ecuatoriana, aunque según el gobierno los homicidios han disminuido en el país en un 17% en lo que va del año.

Ecuador cerró 2025 como el más violento de su historia con un récord de asesinatos de 9.216. Desde enero hasta inicios de mayo, el 88% de las muertes violentas (2.208) se habían registrado en la costa, según datos oficiales.

FUENTE: AP