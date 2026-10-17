Ataque aéreo mata a tres niños en Yemen y otras noticias en Oriente Medio

Además, una periodista fue sometida a una cirugía después de ser atacada por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Los rebeldes hutíes, que cuentan con el apoyo de Irán, afirmaron que ataques aéreos de Arabia Saudí se cobraron la vida de tres menores en la provincia de Dhamar, en el sureste de Yemen.

El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, reportó el sábado que los ataques de la víspera alcanzaron viviendas en la aldea de al-Ar, en el distrito de Dawran Aness, y mataron a un niño de 8 años y a dos de 10, además de herir a más de una docena de personas.

Los debeldes responsabilizaron a Arabia Saudí del ataque, que se produce en medio del recrudecimiento de los combates entre el grupo y el reino y sus aliados yemeníes. Riad no comentó el ataque.

Los niños están entre las 124 personas que, según los hutíes, han muerto en los territorios que controlan desde que la reanudación de los combates en septiembre, apuntó el ministerio.

Periodista es operada y sufre fractura de vértebras tras ataque de colonos israelíes

La fotógrafa del Washington Post Heidi Levine está siendo operada el sábado de un dedo, que quedó a punto de desprendérsele tras la agresión de colonos en Cisjordania, contó su hija.

Ashley Milner dijo a The Associated Press que el dedo de la mano izquierda de su madre fue cortado hasta el hueso y se le veía un tendón. Añadió que además tiene una costilla rota y múltiples vértebras fracturadas, así como laceraciones por todo el cuerpo.

Colonos israelíes atacaron aldeas palestinas en distintos puntos de la Cisjordania ocupada el viernes, incendiando autos y árboles y golpeando a residentes, además de a Levine, en el último episodio de violencia que ha perturbado la cosecha anual de la aceituna que se lleva a cabo este mes en el territorio.

Levine relató que los agresores —armados con botellas y hondas— “me estuvieron pateando como por 10 minutos y yo trataba de sujetar mis cámaras y mi bolso”. Su casco y su chaleco protector —con la palabra “PRESS” ("prensa"), probablemente la salvaron de sufrir lesiones más graves, añadió.

La violencia de los colonos contra los palestinos se ha disparado este año y ha aumentado más aún en las semanas previas a las elecciones generales del 27 de octubre. Las autoridades israelíes han hecho poco para detener las agresioness, de acuerdo con residentes y grupos de derechos humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP