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Ataque aéreo mata a 13 mineros en frontera entre Sudán y Egipto

EL CAIRO (AP) — Un ataque aéreo mató al menos a 13 mineros artesanales en una zona fronteriza entre Sudán y Egipto, donde la minería artesanal está muy extendida, informó el domingo un grupo médico.

El bombardeo del sábado en el Área del Triángulo Fronterizo entre Sudán, Egipto y Libia también dejó al menos 28 heridos, según la Red de Médicos de Sudán, que monitorea el conflicto en Sudán.

No estaba claro quién estuvo detrás del asalto. Sin embargo, la red indicó que las autoridades egipcias advirtieron repetidamente a los mineros que evacuaran la zona, que según informes forma parte de Egipto.

El oro ha desempeñado un papel central en la guerra en Sudán, y las insurgentes Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, han sacado de contrabando miles de toneladas de oro de las regiones de Darfur y Kordofán para financiarse.

Abdel-Aziz Yousef, un sobreviviente, contó a The Associated Press que una aeronave desconocida atacó una mina de oro artesanal en una zona montañosa el sábado por la mañana.

Señaló que muchas personas murieron o resultaron heridas, y que otras huyeron del área por temor a nuevos hechos de violencia.

El grupo médico manifestó que el número de muertos podría aumentar dado que algunos de los heridos han sufrido lesiones graves y el acceso a centros de salud es limitado.

Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a cientos de personas en la frontera con Sudán en junio, incluidos extranjeros, y los acusaron de minería ilegal de oro y contrabando.

Más del 50% del oro extraído en Sudán salió del país de contrabando, según un informe de 2024 de un Panel de Expertos de la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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