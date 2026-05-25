americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ataque aéreo israelí mata a una mujer y una niña en Gaza, informan las autoridades

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP) — Una mujer palestina y una niña murieron el lunes en un ataque aéreo israelí en el sur de Gaza, informaron las autoridades.

Familiares en duelo rodean el cuerpo de Menna Allah Abu Labda, una niña palestina de 6 años que murió en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en el Hospital Nasser, el lunes 25 de mayo de 2026, en Jan Yunis, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Familiares en duelo rodean el cuerpo de Menna Allah Abu Labda, una niña palestina de 6 años que murió en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en el Hospital Nasser, el lunes 25 de mayo de 2026, en Jan Yunis, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

El ataque alcanzó una tienda de campaña donde se resguardaba una familia desplazada en la zona de Muwasi, en el lado occidental de Jan Yunis, de acuerdo con el hospital de campaña kuwaití que recibió a las víctimas. El hospital indicó que otra niña resultó herida.

El ejército israelí señaló que había atacado a un miliciano, pero no dio más detalles.

Las muertes fueron las más recientes entre los palestinos en el territorio desde que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en octubre pasado con el objetivo de poner fin a más de dos años de conflicto armado entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás en Gaza. Aunque los combates más intensos han disminuido, se han registrado ataques israelíes prácticamente a diario durante la frágil tregua.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 880 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La agencia, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, es considerada fiable en términos generales por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Pero no distingue entre la muerte de civiles y milicianos.

Los milicianos han disparado contra soldados, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus fuerzas. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las próximas semanas

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Cubano muere baleado en Houston y autoridades buscan a sospechoso que permanece prófugo

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Activistas de extrema izquierda, Hasan Piker y Medea Benjamin bajo investigación federal por viajes a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter