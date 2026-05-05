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Astros sufren otra baja de última hora: Carlos Correa, fuera por lesión en el tobillo

HOUSTON (AP) — El campocorto boricua de los Astros de Houston, Carlos Correa, fue retirado del juego del martes por la noche contra los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

Carlos Correa (1), de los Astros de Houston, reacciona después de poncharse durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 28 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
Carlos Correa (1), de los Astros de Houston, reacciona después de poncharse durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 28 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Es el segundo día consecutivo que Houston retira a un jugador aproximadamente una hora antes del partido. El receptor cubano Yainer Díaz fue sacado de la alineación el lunes después de lesionarse un oblicuo durante la práctica de bateo.

Los Astros movieron a Nick Allen de la tercera base al campocorto para ocupar el lugar de Correa a la defensiva, y Braden Shewmake fue incluido en la alineación para jugar en la tercera base.

El venezolano José Altuve pasó del quinto turno en el orden al puesto de primer bate para reemplazar a Correa, y Shewmake bateará noveno.

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FUENTE: AP

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