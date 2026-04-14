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Astros rompen racha de 8 derrotas y vencen 7-6 a Rockies con gran noche de Walker

HOUSTON (AP) — Christian Walker conectó tres hits, incluido un jonrón, y los Astros de Houston aprovecharon un tercer inning de seis carreras la noche del martes para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas con una victoria de 7-6 sobre los Rockies de Colorado.

Christian Walker, de los Astros de Houston, lanza su bate tras conectar un jonrón solitario durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 14 de abril de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox)
Christian Walker, de los Astros de Houston, lanza su bate tras conectar un jonrón solitario durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 14 de abril de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox) AP

La mala racha fue la más larga de los Astros desde que cerraron la temporada 2013 con una seguidilla de 15 derrotas.

Houston perdía 3-0 antes de que Walker pegara un jonrón solitario en el segundo inning. Luego, los Astros sacaron provecho de dos errores del segunda base boricua de los Rockies, Willi Castro, para anotar seis veces en el tercero.

Después de que el venezolano Jose Altuve se embasó por el primer error de Castro, el cubano Yordan Alvarez empató el juego con un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho. Más tarde, Walker impulsó a Alvarez con una jugada de selección para darle a Houston ventaja de 4-3. Cam Smith y el puertorriqueño Christian Vazquez añadieron sencillos productores de carrera, y Joey Loperfido se embasó por el segundo error de Castro.

El dominicano Enyel De Los Santos ponchó a Jordan Beck con corredores en las esquinas en el noveno inning para asegurar su primer salvamento de la temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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