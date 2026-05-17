Astros colocarán a José Altuve en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo

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José Altuve, de los Astros de Houston, camina durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El mánager Joe Espada anunció la lesión tras la derrota del domingo por 8-0 ante los Rangers de Texas, que dejó a los Astros con marca de 19-29 esta temporada. No ofreció un plazo sobre cuánto tiempo esperan que Altuve esté fuera.

“Obviamente no es lo que queríamos escuchar. Pero nos toca pelear con esto. Así que estos jugadores jóvenes van a seguir teniendo oportunidades”, comentó Espada.

Altuve se lesionó en la novena entrada de la victoria del sábado por la noche por 4-1 sobre los Rangers, después de hacer un swing incómodo.

No estuvo disponible para los reporteros después del juego del domingo.

Sin contar a Altuve, los Astros tienen a 14 jugadores en la lista de lesionados. Pero se espera que el campocorto dominicano Jeremy Peña sea reincorporado el lunes, tras estar fuera desde el 11 de abril por una distensión en el tendón de la corva.

El novato Brice Matthews fue titular en la segunda base el domingo y se fue de 1-4.

Altuve abrió el juego del sábado con su cuarto jonrón de la temporada. El nueve veces All-Star batea para .245 con 12 carreras impulsadas esta campaña. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP