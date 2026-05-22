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Astros amplían a 6 la racha de derrotas de Cachorros, al derrotarlos por 4-2

CHICAGO (AP) — Christian Vázquez conectó un jonrón, Spencer Arrighetti lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Astros de Houston vencieron el viernes 4-2 a los tambaleantes Cachorros de Chicago.

Pete-Crow Armstrong pegó su sexto jonrón de la temporada por los Cachorros, que han perdido seis duelos seguidos y 10 de 12. Comenzaron la estadía en casa de esta semana con una racha de 15 victorias en el Wrigley Field.

Arrighetti (6-1) ganó su segunda apertura consecutiva después de permitir dos hits y cuatro bases por bolas. Su labor incluyó además cinco ponches.

Otorgó un boleto en el inicio de la tercera entrada y luego golpeó a un par de bateadores para llenar las bases, pero salió del apuro con un ponche, un elevado dentro del cuadro y un rodado.

Bryan King, el último de cuatro relevistas de Houston, consiguió los últimos cuatro outs para su quinto salvamento.

El boricua Vázquez abrió la tercera entrada con su cuarto jonrón de la temporada y añadió un sencillo impulsor un innong después para poner el duelo 3-0. Zach Cole también remolcó una carrera con una jugada de selección en la cuarta y Brice Matthews agregó un sencillo impulsor en la quinta.

Jameson Taillon (2-4), quien permitió ante Vázquez su 17mo jonrón de la temporada —el peor registro de las Grandes Ligas—, toleró las cuatro carreras de Houston y perdió su tercera apertura consecutiva. Permitió ocho hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en 4 2/3 entradas.

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