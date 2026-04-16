Astrónomos miden por primera vez la asombrosa potencia y velocidad de los chorros de agujeros negros

Esta imagen de general tomada desde tierra y proporcionada por la NASA el miércoles 15 de abril 2026 muestra el componente de luz visible de Cygnus X-1, en el centro, una fuente de rayos X en la constelación de Cygnus. (NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2, Davide De Martin (ESA/Hubble) via AP) AP

Un equipo internacional de investigación informó el jueves que la potencia de los chorros de este sistema relativamente cercano de agujero negro y estrella equivale a 10.000 soles. También rastrearon la velocidad de los chorros: aproximadamente 355 millones de millas por hora (540 millones de kilómetros por hora), la mitad de la velocidad de la luz.

Cygnus X-1, ubicado a 7.200 años luz de distancia, no sólo cuenta con un agujero negro —el primero identificado hace más de medio siglo—, sino también con una estrella supergigante azul, su compañera constante. Un año luz equivale a casi 6 billones de millas (9,7 billones de kilómetros).

Steve Prabu, de la Universidad de Oxford, y su equipo basaron sus hallazgos en 18 años de imágenes de radio de alta resolución obtenidas por una red mundial de telescopios. Realizó la investigación cuando aún estaba en la Universidad Curtin de Australia, que encabezó el estudio publicado en Nature Astronomy.

Prabu y sus colegas pudieron medir la rápida potencia de estos “chorros danzantes”, como él los llama, mientras eran empujados en direcciones opuestas por el viento de la estrella. El grupo basó sus cálculos en cuánto se curvaban los chorros por el viento estelar, así como en modelos por computadora.

Hasta ahora, señalaron los investigadores, la potencia de los chorros de un agujero negro tenía que promediarse a lo largo de decenas de miles de años.

Prabu indicó que un hallazgo clave es que el 10% de toda la energía liberada a medida que la materia cae hacia el agujero negro es transportada por los chorros.

Cygnus X-1, más bien modesto para lo que suelen ser los agujeros negros, está extrayendo continuamente gases de su compañera estelar mientras orbitan entre sí. Descubierto en la década de 1960, el sistema binario se encuentra en la constelación del Cisne, o Cygnus, de nuestra Vía Láctea.

La estrella supergigante alimenta de material al agujero negro, lo que le da “algo que ‘comer’ y lanzar como chorros”, explicó Prabu en un correo electrónico.

Estos chorros pueden ayudar a los científicos a comprender mejor cómo los agujeros negros contribuyen a dar forma a las galaxias y otras estructuras cósmicas mediante choques y turbulencias a gran escala.

Prabu planea aplicar técnicas similares a otros agujeros negros. “Sería emocionante medir la potencia de los chorros en muchos más sistemas”, manifestó.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP