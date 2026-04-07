Astronautas de Artemis II llaman a la estación espacial rumbo a casa desde la Luna

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Imagen entregada por la NASA que muestra a los tripulantes del Artemis II – de izquierda a derecha: Victor Glover Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch – después de su sobrevuelo sobre la Luna, el 6 de abril del 2026. (NASA via AP) AP

Fue el primer enlace por radio de una nave lunar con una nave espacial en la historia. Las tripulaciones del Apolo no tuvieron compañía fuera del planeta en las décadas de 1960 y 1970, la última vez que la humanidad se lanzó a explorar el espacio profundo.

Para Christina Koch, en Artemis II, y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, fue un alegre reencuentro espacial pese a estar separadas por 370.000 kilómetros (230.000 millas). Ambas hicieron equipo para la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio en órbita.

El Control de Misión de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA y un residente francés de la estación espacial.

Con el amanecer del martes, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, siguió enviando imágenes del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una foto del “ocaso de la Tierra” que evocó la imagen de “la salida de la Tierra” tomada por el Apolo 8 en 1968.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, apuntan a un amerizaje el viernes frente a la costa de San Diego para poner fin al vuelo de prueba de casi 10 días.

Esto prepara el terreno para Artemis III el próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV seguirá en 2028, con dos astronautas que intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.

___________________________________ The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP