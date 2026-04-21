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Aston Villa modernizará su estadio durante una probable temporada de Champions antes de la Euro 2028

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — El Aston Villa, que se encamina a la Liga de Campeones, cerrará una parte del estadio la próxima temporada por obras para elevar el aforo por encima de 50.000 antes de albergar partidos del Campeonato Europeo en 2028.

Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Sunderland el domingo 19 de abril del 2026. (Joe Giddens/PA via AP)
Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Sunderland el domingo 19 de abril del 2026. (Joe Giddens/PA via AP) AP

El club de Birmingham anunció el martes un calendario más acelerado para las renovaciones de la grada Norte, lo que reducirá la capacidad del estadio a unos 37.000 durante toda la próxima temporada.

El Villa está bien asentado en el cuarto puesto de la Liga Premier con cinco jornadas por disputarse, y parece que clasificará a la próxima Liga de Campeones, lo que garantiza cuatro partidos como local en la fase principal.

En la Eurocopa 2028, que coorganiza Reino Unido e Irlanda, Villa Park acogerá cuatro partidos, incluido uno de octavos de final. En la edición de 1996 en Inglaterra, fue sede de un partido de cuartos de final.

“Al completar las obras en una sola temporada, el club limitará las molestias a una campaña en lugar de prolongarlas durante dos temporadas”, indicó el club en un comunicado.

Villa Park ha registrado asistencias de 43.000 personas esta temporada en la Liga Premier, incluyendo 41.662 la semana pasada, cuando el equipo del entrenador Unai Emery eliminó al Bologna en los cuartos de final de la Liga Europa.

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