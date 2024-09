Trump dice ser "mejor amigo" de judíos tras conocerse alegatos de que un aliado suyo es antisemita

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, se marcha tras hablar en un acto de campaña en el Nassau Coliseum, el miércoles 18 de septiembre de 2024, en Uniondale, Nueva York. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un evento titulado "La lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos", el jueves 19 de septiembre de 2024, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, llega a la conferencia sobre liderazgo del Instituto de la Bancada Legislativa Hispana, el miércoles 18 de septiembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)