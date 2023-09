Preocupan saqueos en ciudades de Florida impactadas por el huracán Idalia

Lainey Hamelink, de 9 años, cuya familia era dueña de la propiedad contigua, ayuda a recoger vajilla desparramada en el Tina's Dockside Inn, totalmente destruido por el huracán Idalia en Horseshoe Beach, Florida, 1 de setiembre de 2023, dos días después del paso de la tormenta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.