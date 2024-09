Porcentaje de residentes de EEUU nacidos en el extranjero llegó en 2023 a su mayor nivel desde 1910

Un hombre, que forma parte de un grupo de 50 nuevos ciudadanos estadounidenses oriundos de 25 países diferentes, ondea una bandera de Estados Unidos durante una ceremonia de naturalización antes del partido de los Padres de San Diego ante los Mellizos de Minnesota, en Petco Park, el miércoles 21 de agosto de 2024, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved