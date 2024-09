Policía niega que pandilla venezolana se haya apoderado de unidad habitacional en ruinas en Denver

Un manifestante sostiene una pancarta durante una protesta organizada por el Colectivo Comunitario de East Colfax para abordar los problemas crónicos en los edificios de apartamentos ocupados por personas desplazadas de sus países de origen en Centro y Sudamérica, el martes 3 de septiembre de 2024, en Aurora, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.