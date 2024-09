Las expresiones faciales de Harris y Trump dijeron mucho durante el debate presidencial

El expresidente estadounidense Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, y la vicepresidenta Kamala Harris, aspirante demócrata la presidencia, debaten mientras varias personas los observan en una pantalla en One Longfellow Square, el martes 10 de septiembre de 2024, en Portland, Maine. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.