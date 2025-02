Inmigrantes temerosos piden a activista de Florida que firme documentos de tutela para sus hijos

Mujeres que están en Estados Unidos en situación irregular, y sus hijos, escuchan a Nora Sandigo mientras les explica sus derechos legales, además de las opciones para preparar a sus familias para una posible detención o deportación, el 17 de enero de 2025, en Homestead, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La defensora de inmigrantes, Nora Sandigo, firma unos papeles de custodia para niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país de manera ilegal, el domingo 2 de febrero de 2025, en Homestead, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

La defensora de inmigrantes Nora Sandigo habla con tres hermanos luego de que sus padres firmaron unos papeles de custodia, el domingo 2 de febrero de 2025, en Homestead, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Julia (izquierda) escucha mientras Nora Sandigo habla con su esposo luego de que llamó desde un centro de detención federal, el domingo 2 de febrero de 2025, en Honestead, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.