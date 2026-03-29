Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

La Habana, Cuba — La Fiscalía Provincial de La Habana confirmó la investigación de un asesinato de una menor de edad ocurrido el pasado 21 de marzo en el municipio Habana del Este, en un caso que ha generado conmoción y reavivado el debate sobre la seguridad en la isla.
Según la nota oficial, el imputado —un ciudadano cubano sin vínculo laboral al momento de los hechos— se encuentra bajo prisión provisional mientras avanzan las diligencias investigativas dirigidas por el Ministerio del Interior.
Investigación en curso bajo control de la Fiscalía
La Fiscalía General de la República informó que:
- Se ejercen acciones penales conforme a la ley
- Se recopilan pruebas dentro del proceso
- Se solicitarán sanciones severas
“Se ejercerá la acción penal pública… con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos”, señala el comunicado.
Caso vinculado a crimen que conmocionó al país
Medios independientes han relacionado la investigación con el asesinato de Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de apenas 7 años, ocurrido ese mismo día en La Habana.
- La menor desapareció al salir de su vivienda
- Fue encontrada sin vida horas después
- Presentaba signos de extrema violencia
El presunto agresor habría sido un vecino, posteriormente detenido.
Organizaciones independientes han calificado el hecho como un posible feminicidio infantil.
Aumento de la violencia en Cuba
Este crimen ocurre en un contexto preocupante:
- Más de 1,300 delitos reportados recientemente
- Incremento significativo respecto a años anteriores
- Creciente percepción de inseguridad ciudadana
Días antes, otro caso estremeció al país:
El asesinato de una adolescente de 14 años en Las Tunas
Crisis social y deterioro del orden público
Analistas señalan que estos hechos reflejan un deterioro del entorno social en medio de:
- Crisis económica
- Escasez de recursos
- Falta de mecanismos efectivos de protección
Un caso que exige respuestas
La Fiscalía aseguró que continuará informando sobre el proceso, mientras crece la presión pública por esclarecer el caso y garantizar justicia.