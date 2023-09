Idalia deja a residentes de zona rural de Florida sin electricidad ni donde vivir

Jessica Long trata de sacar la bicicleta de su sobrina de debajo de un trozo de la vivienda vacacional de la familia, que quedó destrozada por la marejada ciclónica causada por Idalia, en Horseshoe Beach, Florida, el 31 de agosto de 2023, un día después del paso del huracán. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Tina Brotherton, de 88 años, recibe un abrazo de su vecina de 9 años de edad, Lainey Hamelink, el viernes 1 de septiembre de 2023, luego de volver al sitio donde se encontraba su negocio, el cual fue arrasado por huracán Idalia, en Horseshoe Beach, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una bandera estadounidense destrozada, enrollada en su asta en el jardín delantero de Herman Neely, un funcionario de prisiones retirado, luego de que la marejada ciclónica causada por Idalia causó daños a su vivienda, en Horseshoe Beach, Florida, el 31 de agosto de 2023, un día después del paso del huracán. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una vivienda arrancada de sus cimientos y parcialmente sumergida en un canal, en Horseshoe Beach, Florida, el viernes 1 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.