Huracán Milton interrumpe planes de Yom Kipur para judíos en Florida

Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

Un ciclista pasa al lado de escombros y artículos de viviendas dañados en St. Petersburg, Florida, un día después del paso del huracán Milton por la región, el jueves 10 de octubre de 2024. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

Cerca de la medianoche del jueves, el centro Jabad y el resto del vecindario se quedaron sin electricidad, dijo Minkowicz, lo que los agrega a millones de personas que no la tienen. El centro se salvó de la marejada ciclónica, pero las casas y otros edificios de la zona no, dijo.

“Nuestra necesidad primordial es la energía para poder ayudar a nuestra comunidad y celebrar los servicios de Yom Kipur”, dijo Minkowicz a The Associated Press por correo electrónico el jueves. “Estamos orando para que esto se resuelva lo antes posible”.

El centro planeaba albergar celebraciones de Yom Kipur independientemente de la tormenta. Explicó que fue similar hace dos años, cuando el día santo siguió al gran huracán Ian.

“Yom Kipur es un día en que abres tu alma a Dios y te conectas totalmente con Dios”, aseveró Minkowicz. “Cuando pasas por un huracán, todo lo materialista no es importante. Ya están en esa zona en que están totalmente enfocados en Dios”.

___

Dell’Orto reportó desde Minneapolis y Meyer desde Nashville, Tennessee. Peter Smith y Jessie Wardarski en Pittsburgh y Deepa Bharath en Los Ángeles.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: Associated Press